CHP’nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart’ta yapılacak seçimler için altısı büyükşehir olmak üzere 15 ilde 242 belediye başkan adayı belirlendi.
CHP daha önce de dördü büyükşehir, altısı il belediyesi olmak üzere 227 yerde belediye başkan adaylarını belirlemişti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İstanbul ve Ankara’da yeniden aday gösterilmişti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM’nin onayına sunulacak yeni aday listelerini değerlendirmek Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Ardından da PM’de, MYK’nın önerdiği isimler tek tek oylandı.
CHP yönetimi mevcut çok sayıda başkanla yola devam kararı aldı.
Toplantıda adaylığı belirlenen isimlerden bazıları şöyle:
Adana: Zeydan Karalar
Mersin: Vahap Seçer
Hatay: Lütfü Savaş
Aydın: Özlem Çerçioğlu
Eskişehir: Ayşe Ünlüce.
Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Tunceli: Ali Mustafa Çelik
Uşak: Özkan Yalım
Tekirdağ: Candan Yüceer
Afyonkarahisar: Burcu Köksal
Artvin: Bilgehan Erdem
Giresun: Fuat Kösef
Niğde: Hulusi Özen
Sinop: Mehmet Gürbüz
Uşak: Özkan Yalım
Yalova: Mehmet Gürel
Zonguldak: Tahsin Erdem
Ankara’da Beşikçioğlu sürprizi
CHP ‘Behzat Ç.’ dizisindeki başkomiser karakteriyle ünlenen oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu Ankara’nın Etimesgut ilçesinde aday gösterdi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel “Herhangi bir kriz söz konusu değildir. PM kararıyla sayın Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı uygun görülmüştür” dedi.
Adayların tam listesi şöyle:
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|1
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|ADANA
|ZEYDAN KARALAR
|2
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ADANA
|CEYHAN
|KADİR AYDAR
|3
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ADANA
|POZANTI
|ŞENOL EROĞLU
|4
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ADANA
|SAİMBEYLİ
|İSMAİL DURMAZ
|5
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ADANA
|TUFANBEYLİ
|AHMET AKTÜRK
|6
|BELDE BELEDİYESİ
|ADIYAMAN
|MERKEZ
|KÖMÜR
|HASARİ TALAŞ
|7
|İL BELEDİYESİ
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|BURCU KÖKSAL
|8
|BELDE BELEDİYESİ
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|ERKMEN
|ŞÜKRÜ PANCAR
|9
|BELDE BELEDİYESİ
|AFYONKARAHİSAR
|SULTANDAĞI
|DEREÇİNE
|ÖMER YILDIZ
|10
|BELDE BELEDİYESİ
|AFYONKARAHİSAR
|SULTANDAĞI
|YEŞİLÇİFTLİK
|DEVRİM ÖLMEZ
|11
|İLÇE BELEDİYESİ
|AKSARAY
|GÜLAĞAÇ
|BUĞRA DEMİR
|12
|BELDE BELEDİYESİ
|AMASYA
|MERKEZ
|ZİYARET
|EMRE DEDEOĞLU
|13
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANKARA
|ETİMESGUT
|ERDAL BEŞİKÇİOĞLU
|14
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANKARA
|KAHRAMANKAZAN
|SELİM ÇIRPANOĞLU
|15
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANKARA
|ŞEREFLİKOÇHİSAR
|MUSTAFA KOÇAK
|16
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|AKSEKİ
|İLKAY AKÇA
|17
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|AKSU
|İSA YILDIRIM
|18
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|ALANYA
|OSMAN ÖZÇELİK
|19
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|DÖŞEMEALTI
|MENDERES DAL
|20
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|ELMALI
|HALİL ÖZTÜRK
|21
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|FİNİKE
|MUSTAFA GEYİKÇİ
|22
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|GÜNDOĞMUŞ
|NURETTİN SÖNMEZ
|23
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|İBRADI
|SERKAN GEDİK
|24
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|KAŞ
|EROL DEMİRHAN
|25
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|KEMER
|NECATİ TOPALOĞLU
|26
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|KEPEZ
|MESUT KOCAGÖZ
|27
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|KONYAALTI
|CEM KOTAN
|28
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|KUMLUCA
|MUSTAFA KÖLEOĞLU
|29
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|MANAVGAT
|NİYAZİ NEFİ KARA
|30
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ANTALYA
|SERİK
|KADİR KUMBUL
|31
|İLÇE BELEDİYESİ
|ARDAHAN
|GÖLE
|GÖKHAN BUDAK
|32
|İL BELEDİYESİ
|ARTVİN
|MERKEZ
|BİLGEHAN ERDEM
|33
|İLÇE BELEDİYESİ
|ARTVİN
|ARHAVİ
|VASFİ KURDOĞLU
|34
|İLÇE BELEDİYESİ
|ARTVİN
|HOPA
|UTKU CİHAN
|35
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|AYDIN
|ÖZLEM ÇERÇİOĞLU
|36
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|BUHARKENT
|ALİ OKKALI
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|37
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|EFELER
|ANIL YETİŞKİN
|38
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|İNCİRLİOVA
|OSMAN GÖKMEN
|39
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|KARPUZLU
|TUĞRUL OZAN
|40
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|KOÇARLI
|ÖZGÜR ARICI
|41
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|KUŞADASI
|ÖMER GÜNEL
|42
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|KUYUCAK
|UĞUR DOĞANCA
|43
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|NAZİLLİ
|GAMZE YOLCU METİN
|44
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|SÖKE
|MUSTAFA İBERYA ARIKAN
|45
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|AYDIN
|YENİPAZAR
|MALİK ERCAN
|46
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BALIKESİR
|SUSURLUK
|HAKAN YILDIRIM SEMİZER
|47
|İL BELEDİYESİ
|BİLECİK
|MERKEZ
|MELEK MIZRAK SUBAŞI
|48
|BELDE BELEDİYESİ
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|DODURGA
|ÖZKAN GENEL
|49
|İLÇE BELEDİYESİ
|BİLECİK
|BOZÜYÜK
|MEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
|50
|İLÇE BELEDİYESİ
|BİLECİK
|OSMANELİ
|İSMAİL ER
|51
|İLÇE BELEDİYESİ
|BİLECİK
|YENİPAZAR
|GÖKHAN ÖZCAN
|52
|İLÇE BELEDİYESİ
|BİTLİS
|MUTKİ
|NURETTİN YOL
|53
|İLÇE BELEDİYESİ
|BOLU
|MENGEN
|TURHAN BULUT
|54
|BELDE BELEDİYESİ
|BOLU
|MERKEZ
|KARACASU
|EKREM VELİOĞLU
|55
|İLÇE BELEDİYESİ
|BOLU
|MUDURNU
|DOĞAN ONURLU
|56
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|GÜRSU
|HAŞİM ÖZTÜRK
|57
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|HARMANCIK
|HAŞİM ALİ ARIKAN
|58
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|İZNİK
|ALİ SARI
|59
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|KARACABEY
|GÖNÜL AVİL
|60
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|KELES
|ORHAN ASLAN
|61
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|ORHANGAZİ
|ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR
|62
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|OSMANGAZİ
|ERKAN AYDIN
|63
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|BURSA
|YILDIRIM
|MEHMET ÖNDER MUTLU
|64
|BELDE BELEDİYESİ
|ÇANAKKALE
|AYVACIK
|KÜÇÜKKUYU
|ABDULMUTTALİP GÜREL
|65
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇANAKKALE
|ECEABAT
|SAİM ZİLELİ
|66
|BELDE BELEDİYESİ
|ÇANAKKALE
|EZİNE
|GEYİKLİ
|RECAİ YİĞİT
|67
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇANAKKALE
|GÖKÇEADA
|BÜLENT ECEVİT ATALAY
|68
|İL BELEDİYESİ
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|İLHAN TEKİN
|69
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|CESUR ÇAĞLAR
|70
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇORUM
|ALACA
|HÜSEYİN TÜRK
|71
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇORUM
|BOĞAZKALE
|DURAN YAZIROĞLU
|72
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇORUM
|KARGI
|HAMİT DERELİ
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|73
|BELDE BELEDİYESİ
|ÇORUM
|ORTAKÖY
|AŞTAVUL
|ŞENOL ÖNCÜL
|74
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇORUM
|ORTAKÖY
|NECİP ERDEMİRCİ
|75
|İLÇE BELEDİYESİ
|ÇORUM
|OSMANCIK
|HÜSEYİN KESENEK
|76
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|ACIPAYAM
|LEVENT YILDIRIM
|77
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|BAKLAN
|NAİL ŞAŞMAZ
|78
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|BEYAĞAÇ
|HÜSEYİN EROL
|79
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|BOZKURT
|BİRSEN ÇELİK
|80
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|ÇİVRİL
|KEMAL ASLAN
|81
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|HONAZ
|YÜKSEL KEPENEK
|82
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|KALE
|ERKAN HAYLA
|83
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DENİZLİ
|MERKEZEFENDİ
|ŞENİZ DOĞAN
|84
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DİYARBAKIR
|ÇERMİK
|NURETTİN AKTAĞ
|85
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|DİYARBAKIR
|ÇÜNGÜŞ
|GÜLER KOÇYİĞİT
|86
|İLÇE BELEDİYESİ
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|CEMİL TINAZ
|87
|İLÇE BELEDİYESİ
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|MUAMMER YILDIRIM
|88
|BELDE BELEDİYESİ
|DÜZCE
|MERKEZ
|BOĞAZİÇİ
|NURETTİN KURT
|89
|İLÇE BELEDİYESİ
|EDİRNE
|MERİÇ
|EROL DÜBEK
|90
|İLÇE BELEDİYESİ
|EDİRNE
|UZUNKÖPRÜ
|ÖZLEM BECAN
|91
|İLÇE BELEDİYESİ
|ELAZIĞ
|AĞIN
|TANER ÖĞÜNÇ
|92
|İLÇE BELEDİYESİ
|ELAZIĞ
|BASKİL
|VELİ BAYGELDİ
|93
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ERZURUM
|ÇAT
|ARİF HİKMET KILIÇ
|94
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ERZURUM
|OLTU
|NUH BEKTAŞ
|95
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ERZURUM
|TORTUM
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|96
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|ESKİŞEHİR
|AYŞE ÜNLÜCE
|97
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|KAZIM KURT
|98
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ESKİŞEHİR
|TEPEBAŞI
|AHMET ATAÇ
|99
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|GAZİANTEP
|ARABAN
|HÜSEYİN KILIÇ
|100
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|GAZİANTEP
|İSLAHİYE
|OKAN ÖZTÜRK
|101
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|GAZİANTEP
|KARKAMIŞ
|MUSTAFA GÜZEL
|102
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|GAZİANTEP
|NİZİP
|ALİ DOĞAN
|103
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|GAZİANTEP
|NURDAĞI
|MUSTAFA ÇETİN
|104
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|GAZİANTEP
|YAVUZELİ
|BEKİR SAKAR
|105
|İL BELEDİYESİ
|GİRESUN
|MERKEZ
|FUAT KÖSE
|106
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|HATAY
|LÜTFÜ SAVAŞ
|107
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|HATAY
|ALTINÖZÜ
|EROL MENGÜÇ
|108
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|HATAY
|KIRIKHAN
|ZEYNEP SAĞIROĞLU
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|109
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|HATAY
|KUMLU
|ALİ ÇİMER
|110
|İLÇE BELEDİYESİ
|ISPARTA
|ULUBORLU
|HÜSEYİN PEHLİVAN
|111
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|BAŞAKŞEHİR
|MESUT ÖKSÜZ
|112
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|BAYRAMPAŞA
|HASAN MUTLU
|113
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|BEYOĞLU
|İNAN GÜNEY
|114
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|ÇATALCA
|ERHAN GÜZEL
|115
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|EYÜPSULTAN
|MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
|116
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|GAZİOSMANPAŞA
|HAKAN BAHÇETEPE
|117
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|GÜNGÖREN
|TEMEL AKKOÇ
|118
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|SANCAKTEPE
|ALPER YEĞİN
|119
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|SİLİVRİ
|BORA BALCIOĞLU
|120
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|ŞİLE
|ÖZGÜR KABADAYI
|121
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|TUZLA
|EREN ALİ BİNGÖL
|122
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İSTANBUL
|ÜSKÜDAR
|SİNEM DEDETAŞ
|123
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İZMİR
|BAYINDIR
|DAVUT SAKARSU
|124
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İZMİR
|BERGAMA
|TANJU ÇELİK
|125
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İZMİR
|KINIK
|SEMA BODUR
|126
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İZMİR
|KİRAZ
|NASUH COŞKUN
|127
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İZMİR
|TİRE
|HAYATİ OKUROĞLU
|128
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|İZMİR
|TORBALI
|ÖVÜNÇ DEMİR
|129
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAHRAMANMARAŞ
|EKİNÖZÜ
|HARUN VİCDAN
|130
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAHRAMANMARAŞ
|ELBİSTAN
|ERKAN GÜRBÜZ
|131
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAHRAMANMARAŞ
|NURHAK
|İLHAMİ BOZAN
|132
|BELDE BELEDİYESİ
|KARAMAN
|SARIVELİLER
|GÖKTEPE
|MUSTAFA DOĞAN
|133
|İLÇE BELEDİYESİ
|KASTAMONU
|ÇATALZEYTİN
|FURKAN KILIÇ
|134
|İLÇE BELEDİYESİ
|KASTAMONU
|DADAY
|SELAHATTİN YANIK
|135
|İLÇE BELEDİYESİ
|KASTAMONU
|İNEBOLU
|CEMAL İLYASOĞLU
|136
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|FELAHİYE
|ŞEREF GÜLESER
|137
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|İNCESU
|AYŞE KENDİR
|138
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|ÖZVATAN
|İRFANİYE ALMAZ
|139
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|PINARBAŞI
|DENİZ YAĞAN
|140
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|SARIOĞLAN
|MURAT ÖZCAN
|141
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|SARIZ
|ÖMER FARUK EROĞLU
|142
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|YAHYALI
|MEHMET ACARBAŞ
|143
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KAYSERİ
|YEŞİLHİSAR
|DENİZ ONAÇ
|144
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRIKKALE
|BAHŞİLİ
|İBRAHİM ALSANCA
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|145
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRIKKALE
|YAHŞİHAN
|UMUT KAZAN
|146
|İL BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|MERKEZ
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|147
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|BABAESKİ
|ALPULLU
|ORHAN SALTIK
|148
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|BABAESKİ
|BÜYÜKMANDIRA
|ALADDİN BURAK DOĞAN
|149
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|BABAESKİ
|NURAY ÖNER POLAT
|150
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|DEMİRKÖY
|İĞNEADA
|TAHİR IŞIK
|151
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|DEMİRKÖY
|MEHMET ŞENAY
|152
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|KOFÇAZ
|MEHMET BALCI
|153
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|LÜLEBURGAZ
|MURAT GERENLİ
|154
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|MERKEZ
|İNECE
|ŞAHABETTİN VARDAR
|155
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|PEHLİVANKÖY
|COŞKUN ÜRKMEZ
|156
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|PINARHİSAR
|KAYNARCA
|NEŞE ÇEVİKBAŞ
|157
|İLÇE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|PINARHİSAR
|ALPER ÖZER
|158
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|VİZE
|ÇAKILLI
|GÖKHAN KARABULUT
|159
|BELDE BELEDİYESİ
|KIRKLARELİ
|VİZE
|KIYIKÖY
|İSMAİL ÖZEN
|160
|İL BELEDİYESİ
|KİLİS
|MERKEZ
|HAKAN BİLECEN
|161
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KOCAELİ
|DERİNCE
|SERTİF GÖKÇE
|162
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KOCAELİ
|GEBZE
|NAİL ÇİLER
|163
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KONYA
|CİHANBEYLİ
|FIRAT KIZILKAYA
|164
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|KONYA
|SELÇUKLU
|ÖMER SÜLE
|165
|BELDE BELEDİYESİ
|KÜTAHYA
|DOMANİÇ
|ÇUKURCA
|GÖKHAN DEMİR
|166
|İLÇE BELEDİYESİ
|KÜTAHYA
|PAZARLAR
|İSMAİL DEMİR
|167
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MALATYA
|ARAPGİR
|HALUK CÖMERTOĞLU
|168
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MALATYA
|YAZIHAN
|ABDULVAHAP GÖÇER
|169
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MANİSA
|DEMİRCİ
|ŞEREF AKMEŞE
|170
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MANİSA
|KIRKAĞAÇ
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|171
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MANİSA
|KÖPRÜBAŞI
|FATİH TAŞLICA
|172
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MANİSA
|SARIGÖL
|TAHSİN AKDENİZ
|173
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MANİSA
|SELENDİ
|CEMİL KURT
|174
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|MERSİN
|VAHAP SEÇER
|175
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|ANAMUR
|DURMUŞ DENİZ
|176
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|AYDINCIK
|ÖZKAN KILIÇARPA
|177
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|BOZYAZI
|BAYKAL ARIDENİZ
|178
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|ÇAMLIYAYLA
|GÜLAY ŞİMŞEK
|179
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|ERDEMLİ
|MEHMET MAVİ
|180
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|GÜLNAR
|BAYRAM ALİ DEDE
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|181
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|MEZİTLİ
|AHMET SERKAN TUNCER
|182
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|MUT
|GÜLSÜM KEVSER MUT
|183
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|SİLİFKE
|MUSTAFA TURGUT
|184
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|TARSUS
|ALİ BOLTAÇ
|185
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MERSİN
|YENİŞEHİR
|ABDULLAH ÖZYİĞİT
|186
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MUĞLA
|DALAMAN
|SEZER DURMUŞ
|187
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MUĞLA
|KÖYCEĞİZ
|ALİ ERDOĞAN
|188
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|MUĞLA
|YATAĞAN
|MESUT GÜNEL
|189
|BELDE BELEDİYESİ
|NEVŞEHİR
|DERİNKUYU
|YAZIHÜYÜK
|BİROL DEMİRDELEN
|190
|İLÇE BELEDİYESİ
|NEVŞEHİR
|DERİNKUYU
|TANER İNCE
|191
|İLÇE BELEDİYESİ
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|192
|İL BELEDİYESİ
|NİĞDE
|MERKEZ
|HULUS ÖZEN
|193
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ORDU
|ÇAMAŞ
|LEYLA ÇITIR
|194
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ORDU
|FATSA
|AHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU
|195
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ORDU
|GÜRGENTEPE
|CEMİL ÇOŞKUN
|196
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|ORDU
|PERŞEMBE
|FARUK PİROĞLU
|197
|İL BELEDİYESİ
|OSMANİYE
|MERKEZ
|SERKAN KARAYİĞİT
|198
|İLÇE BELEDİYESİ
|OSMANİYE
|KADİRLİ
|MUSTAFA MERT OLCAR
|199
|İLÇE BELEDİYESİ
|RİZE
|ARDEŞEN
|ENVER ATAGÜL
|200
|İLÇE BELEDİYESİ
|RİZE
|ÇAMLIHEMŞİN
|ERSİN DALGA
|201
|İLÇE BELEDİYESİ
|RİZE
|GÜNEYSU
|HÜSEYİN YANIK
|202
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|İLHAN YÜRÜKÇÜ
|203
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|SAMSUN
|TERME
|İBRAHİM YAVUZ
|204
|BELDE BELEDİYESİ
|SİVAS
|GEMEREK
|ÇEPNİ
|HAKAN GÜNEŞ
|205
|İLÇE BELEDİYESİ
|SİVAS
|SUŞEHRİ
|SEMİH DOĞANCI
|206
|İLÇE BELEDİYESİ
|SİVAS
|YILDIZELİ
|DURAN ATEŞ
|207
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
|TEKİRDAĞ
|CANDAN YÜCEER
|208
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|ALMUS
|AKARÇAY GÖRÜMLÜ
|ALİ GÜNEŞ
|209
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|ALMUS
|ATAKÖY
|ÖMER BAYRAK
|210
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|ALMUS
|GÖLGELİ
|HAYATİ TURAN
|211
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|MERKEZ
|ÇAMLIBEL
|DENİZ MENEVŞE
|212
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|MERKEZ
|GÜRYILDIZ
|SABRİ TÜRK
|213
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|NİKSAR
|GÜRÇEŞME
|FATİH ÖZCAN
|214
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|NİKSAR
|YAZICIK
|TUNCER UZUNOĞLU
|215
|BELDE BELEDİYESİ
|TOKAT
|NİKSAR
|YOLKONAK
|RÜŞTÜ KARAKOÇ
|216
|İLÇE BELEDİYESİ
|TOKAT
|NİKSAR
|CEM ÇITAK
|S. NO
|BELEDİYE TÜRÜ
|İL
|İLÇE
|BELDE
|BELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
|217
|İLÇE BELEDİYESİ
|TOKAT
|PAZAR
|MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
|218
|İLÇE BELEDİYESİ
|TOKAT
|ZİLE
|ŞÜKRÜ SARGIN
|219
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|TRABZON
|AKÇAABAT
|OSMAN KALYONCU
|220
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|TRABZON
|BEŞİKDÜZÜ
|BURHAN CAHİT ERDEM
|221
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|TRABZON
|MAÇKA
|MUSA TURAN
|222
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|TRABZON
|TONYA
|MUHAMMET BAŞKAN
|223
|İLÇE BELEDİYESİ
|TUNCELİ
|HOZAT
|SEYFİ GEYİK
|224
|BELDE BELEDİYESİ
|TUNCELİ
|MAZGİRT
|AKPAZAR
|ZEYNEL YILDIRIM
|225
|İLÇE BELEDİYESİ
|TUNCELİ
|MAZGİRT
|ÜMİT TAYHAVA
|226
|İLÇE BELEDİYESİ
|TUNCELİ
|OVACIK
|MUSTAFA SARIGÜL
|227
|İLÇE BELEDİYESİ
|TUNCELİ
|PÜLÜMÜR
|MÜSLÜM TOSUN
|228
|İL BELEDİYESİ
|UŞAK
|MERKEZ
|ÖZKAN YALIM
|229
|İLÇE BELEDİYESİ
|UŞAK
|ULUBEY
|SELİM SAKA
|230
|BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİ
|VAN
|SARAY
|KEMALETTİN ARACİ
|231
|İL BELEDİYESİ
|YALOVA
|MERKEZ
|MEHMET GÜREL
|232
|BELDE BELEDİYESİ
|YALOVA
|ALTINOVA
|SUBAŞI
|TURAN CANBAY
|233
|İLÇE BELEDİYESİ
|YALOVA
|ALTINOVA
|YASEMİN FAZLACA
|234
|İLÇE BELEDİYESİ
|YALOVA
|ÇİFTLİKKÖY
|ADİL YELE
|235
|İL BELEDİYESİ
|YOZGAT
|MERKEZ
|ÖZKAN ŞENGÜL
|236
|İLÇE BELEDİYESİ
|YOZGAT
|AKDAĞMADENİ
|OĞUZ ERANIL
|237
|İLÇE BELEDİYESİ
|YOZGAT
|ÇAYIRALAN
|MUTULLAH ÜSTÜN
|238
|İLÇE BELEDİYESİ
|YOZGAT
|YERKÖY
|İLHAN YILMAZ
|239
|İL BELEDİYESİ
|ZONGULDAK
|MERKEZ
|TAHSİN ERDEM
|240
|BELDE BELEDİYESİ
|ZONGULDAK
|ÇAYCUMA
|FİLYOS
|EROL ACAR