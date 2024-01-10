Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında 31 Mart’ta yapılacak seçimler için altısı büyükşehir olmak üzere 15 ilde 242 belediye başkan adayı belirlendi.

Fotoğraf: Diken.

CHP daha önce de dördü büyükşehir, altısı il belediyesi olmak üzere 227 yerde belediye başkan adaylarını belirlemişti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş İstanbul ve Ankara’da yeniden aday gösterilmişti.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PM’nin onayına sunulacak yeni aday listelerini değerlendirmek Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) topladı. Ardından da PM’de, MYK’nın önerdiği isimler tek tek oylandı.

CHP yönetimi mevcut çok sayıda başkanla yola devam kararı aldı.

Toplantıda adaylığı belirlenen isimlerden bazıları şöyle:

Adana: Zeydan Karalar

Mersin: Vahap Seçer

Hatay: Lütfü Savaş

Aydın: Özlem Çerçioğlu

Eskişehir: Ayşe Ünlüce.

Kırklareli: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Tunceli: Ali Mustafa Çelik

Uşak: Özkan Yalım

Tekirdağ: Candan Yüceer

Afyonkarahisar: Burcu Köksal

Artvin: Bilgehan Erdem

Giresun: Fuat Kösef

Niğde: Hulusi Özen

Sinop: Mehmet Gürbüz

Uşak: Özkan Yalım

Yalova: Mehmet Gürel

Zonguldak: Tahsin Erdem

Ankara’da Beşikçioğlu sürprizi

CHP ‘Behzat Ç.’ dizisindeki başkomiser karakteriyle ünlenen oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nu Ankara’nın Etimesgut ilçesinde aday gösterdi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel “Herhangi bir kriz söz konusu değildir. PM kararıyla sayın Erdal Beşikçioğlu’nun adaylığı uygun görülmüştür” dedi.

Adayların tam listesi şöyle:

S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
1BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİADANAZEYDAN KARALAR
2BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİADANACEYHANKADİR AYDAR
3BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİADANAPOZANTIŞENOL EROĞLU
4BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİADANASAİMBEYLİİSMAİL DURMAZ
5BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİADANATUFANBEYLİAHMET AKTÜRK
6BELDE BELEDİYESİADIYAMANMERKEZKÖMÜRHASARİ TALAŞ
7İL BELEDİYESİAFYONKARAHİSARMERKEZBURCU KÖKSAL
8BELDE BELEDİYESİAFYONKARAHİSARMERKEZERKMENŞÜKRÜ PANCAR
9BELDE BELEDİYESİAFYONKARAHİSARSULTANDAĞIDEREÇİNEÖMER YILDIZ
10BELDE BELEDİYESİAFYONKARAHİSARSULTANDAĞIYEŞİLÇİFTLİKDEVRİM ÖLMEZ
11İLÇE BELEDİYESİAKSARAYGÜLAĞAÇBUĞRA DEMİR
12BELDE BELEDİYESİAMASYAMERKEZZİYARETEMRE DEDEOĞLU
13BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANKARAETİMESGUTERDAL BEŞİKÇİOĞLU
14BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANKARAKAHRAMANKAZANSELİM ÇIRPANOĞLU
15BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANKARAŞEREFLİKOÇHİSARMUSTAFA KOÇAK
16BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAAKSEKİİLKAY AKÇA
17BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAAKSUİSA YILDIRIM
18BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAALANYAOSMAN ÖZÇELİK
19BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYADÖŞEMEALTIMENDERES DAL
20BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAELMALIHALİL ÖZTÜRK
21BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAFİNİKEMUSTAFA GEYİKÇİ
22BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAGÜNDOĞMUŞNURETTİN SÖNMEZ
23BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAİBRADISERKAN GEDİK
24BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAKAŞEROL DEMİRHAN
25BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAKEMERNECATİ TOPALOĞLU
26BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAKEPEZMESUT KOCAGÖZ
27BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAKONYAALTICEM KOTAN
28BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAKUMLUCAMUSTAFA KÖLEOĞLU
29BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYAMANAVGATNİYAZİ NEFİ KARA
30BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİANTALYASERİKKADİR KUMBUL
31İLÇE BELEDİYESİARDAHANGÖLEGÖKHAN BUDAK
32İL BELEDİYESİARTVİNMERKEZBİLGEHAN ERDEM
33İLÇE BELEDİYESİARTVİNARHAVİVASFİ KURDOĞLU
34İLÇE BELEDİYESİARTVİNHOPAUTKU CİHAN
35BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİAYDINÖZLEM ÇERÇİOĞLU
36BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINBUHARKENTALİ OKKALI
S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
37BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINEFELERANIL YETİŞKİN
38BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINİNCİRLİOVAOSMAN GÖKMEN
39BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINKARPUZLUTUĞRUL OZAN
40BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINKOÇARLIÖZGÜR ARICI
41BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINKUŞADASIÖMER GÜNEL
42BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINKUYUCAKUĞUR DOĞANCA
43BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINNAZİLLİGAMZE YOLCU METİN
44BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINSÖKEMUSTAFA İBERYA ARIKAN
45BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİAYDINYENİPAZARMALİK ERCAN
46BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBALIKESİRSUSURLUKHAKAN YILDIRIM SEMİZER
47İL BELEDİYESİBİLECİKMERKEZMELEK MIZRAK SUBAŞI
48BELDE BELEDİYESİBİLECİKBOZÜYÜKDODURGAÖZKAN GENEL
49İLÇE BELEDİYESİBİLECİKBOZÜYÜKMEHMET TALAT BAKKALCIOĞLU
50İLÇE BELEDİYESİBİLECİKOSMANELİİSMAİL ER
51İLÇE BELEDİYESİBİLECİKYENİPAZARGÖKHAN ÖZCAN
52İLÇE BELEDİYESİBİTLİSMUTKİNURETTİN YOL
53İLÇE BELEDİYESİBOLUMENGENTURHAN BULUT
54BELDE BELEDİYESİBOLUMERKEZKARACASUEKREM VELİOĞLU
55İLÇE BELEDİYESİBOLUMUDURNUDOĞAN ONURLU
56BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAGÜRSUHAŞİM ÖZTÜRK
57BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAHARMANCIKHAŞİM ALİ ARIKAN
58BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAİZNİKALİ SARI
59BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAKARACABEYGÖNÜL AVİL
60BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAKELESORHAN ASLAN
61BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAORHANGAZİŞABAN ÇETİN ÇOKLAR
62BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAOSMANGAZİERKAN AYDIN
63BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİBURSAYILDIRIMMEHMET ÖNDER MUTLU
64BELDE BELEDİYESİÇANAKKALEAYVACIKKÜÇÜKKUYUABDULMUTTALİP GÜREL
65İLÇE BELEDİYESİÇANAKKALEECEABATSAİM ZİLELİ
66BELDE BELEDİYESİÇANAKKALEEZİNEGEYİKLİRECAİ YİĞİT
67İLÇE BELEDİYESİÇANAKKALEGÖKÇEADABÜLENT ECEVİT ATALAY
68İL BELEDİYESİÇANKIRIMERKEZİLHAN TEKİN
69İLÇE BELEDİYESİÇANKIRIYAPRAKLICESUR ÇAĞLAR
70İLÇE BELEDİYESİÇORUMALACAHÜSEYİN TÜRK
71İLÇE BELEDİYESİÇORUMBOĞAZKALEDURAN YAZIROĞLU
72İLÇE BELEDİYESİÇORUMKARGIHAMİT DERELİ
S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
73BELDE BELEDİYESİÇORUMORTAKÖYAŞTAVULŞENOL ÖNCÜL
74İLÇE BELEDİYESİÇORUMORTAKÖYNECİP ERDEMİRCİ
75İLÇE BELEDİYESİÇORUMOSMANCIKHÜSEYİN KESENEK
76BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİACIPAYAMLEVENT YILDIRIM
77BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİBAKLANNAİL ŞAŞMAZ
78BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİBEYAĞAÇHÜSEYİN EROL
79BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİBOZKURTBİRSEN ÇELİK
80BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİÇİVRİLKEMAL ASLAN
81BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİHONAZYÜKSEL KEPENEK
82BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİKALEERKAN HAYLA
83BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDENİZLİMERKEZEFENDİŞENİZ DOĞAN
84BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDİYARBAKIRÇERMİKNURETTİN AKTAĞ
85BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİDİYARBAKIRÇÜNGÜŞGÜLER KOÇYİĞİT
86İLÇE BELEDİYESİDÜZCEÇİLİMLİCEMİL TINAZ
87İLÇE BELEDİYESİDÜZCEKAYNAŞLIMUAMMER YILDIRIM
88BELDE BELEDİYESİDÜZCEMERKEZBOĞAZİÇİNURETTİN KURT
89İLÇE BELEDİYESİEDİRNEMERİÇEROL DÜBEK
90İLÇE BELEDİYESİEDİRNEUZUNKÖPRÜÖZLEM BECAN
91İLÇE BELEDİYESİELAZIĞAĞINTANER ÖĞÜNÇ
92İLÇE BELEDİYESİELAZIĞBASKİLVELİ BAYGELDİ
93BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİERZURUMÇATARİF HİKMET KILIÇ
94BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİERZURUMOLTUNUH BEKTAŞ
95BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİERZURUMTORTUMHÜSAMETTİN KARADAĞLI
96BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİESKİŞEHİRAYŞE ÜNLÜCE
97BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİESKİŞEHİRODUNPAZARIKAZIM KURT
98BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİESKİŞEHİRTEPEBAŞIAHMET ATAÇ
99BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİGAZİANTEPARABANHÜSEYİN KILIÇ
100BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİGAZİANTEPİSLAHİYEOKAN ÖZTÜRK
101BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİGAZİANTEPKARKAMIŞMUSTAFA GÜZEL
102BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİGAZİANTEPNİZİPALİ DOĞAN
103BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİGAZİANTEPNURDAĞIMUSTAFA ÇETİN
104BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİGAZİANTEPYAVUZELİBEKİR SAKAR
105İL BELEDİYESİGİRESUNMERKEZFUAT KÖSE
106BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİHATAYLÜTFÜ SAVAŞ
107BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİHATAYALTINÖZÜEROL MENGÜÇ
108BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİHATAYKIRIKHANZEYNEP SAĞIROĞLU
S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
109BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİHATAYKUMLUALİ ÇİMER
110İLÇE BELEDİYESİISPARTAULUBORLUHÜSEYİN PEHLİVAN
111BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULBAŞAKŞEHİRMESUT ÖKSÜZ
112BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULBAYRAMPAŞAHASAN MUTLU
113BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULBEYOĞLUİNAN GÜNEY
114BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULÇATALCAERHAN GÜZEL
115BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULEYÜPSULTANMİTHAT BÜLENT ÖZMEN
116BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULGAZİOSMANPAŞAHAKAN BAHÇETEPE
117BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULGÜNGÖRENTEMEL AKKOÇ
118BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULSANCAKTEPEALPER YEĞİN
119BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULSİLİVRİBORA BALCIOĞLU
120BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULŞİLEÖZGÜR KABADAYI
121BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULTUZLAEREN ALİ BİNGÖL
122BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİSTANBULÜSKÜDARSİNEM DEDETAŞ
123BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİZMİRBAYINDIRDAVUT SAKARSU
124BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİZMİRBERGAMATANJU ÇELİK
125BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİZMİRKINIKSEMA BODUR
126BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİZMİRKİRAZNASUH COŞKUN
127BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİZMİRTİREHAYATİ OKUROĞLU
128BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİİZMİRTORBALIÖVÜNÇ DEMİR
129BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAHRAMANMARAŞEKİNÖZÜHARUN VİCDAN
130BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAHRAMANMARAŞELBİSTANERKAN GÜRBÜZ
131BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAHRAMANMARAŞNURHAKİLHAMİ BOZAN
132BELDE BELEDİYESİKARAMANSARIVELİLERGÖKTEPEMUSTAFA DOĞAN
133İLÇE BELEDİYESİKASTAMONUÇATALZEYTİNFURKAN KILIÇ
134İLÇE BELEDİYESİKASTAMONUDADAYSELAHATTİN YANIK
135İLÇE BELEDİYESİKASTAMONUİNEBOLUCEMAL İLYASOĞLU
136BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİFELAHİYEŞEREF GÜLESER
137BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİİNCESUAYŞE KENDİR
138BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİÖZVATANİRFANİYE ALMAZ
139BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİPINARBAŞIDENİZ YAĞAN
140BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİSARIOĞLANMURAT ÖZCAN
141BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİSARIZÖMER FARUK EROĞLU
142BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİYAHYALIMEHMET ACARBAŞ
143BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKAYSERİYEŞİLHİSARDENİZ ONAÇ
144İLÇE BELEDİYESİKIRIKKALEBAHŞİLİİBRAHİM ALSANCA
S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
145İLÇE BELEDİYESİKIRIKKALEYAHŞİHANUMUT KAZAN
146İL BELEDİYESİKIRKLARELİMERKEZMEHMET SİYAM KESİMOĞLU
147BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİBABAESKİALPULLUORHAN SALTIK
148BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİBABAESKİBÜYÜKMANDIRAALADDİN BURAK DOĞAN
149İLÇE BELEDİYESİKIRKLARELİBABAESKİNURAY ÖNER POLAT
150BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİDEMİRKÖYİĞNEADATAHİR IŞIK
151İLÇE BELEDİYESİKIRKLARELİDEMİRKÖYMEHMET ŞENAY
152İLÇE BELEDİYESİKIRKLARELİKOFÇAZMEHMET BALCI
153İLÇE BELEDİYESİKIRKLARELİLÜLEBURGAZMURAT GERENLİ
154BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİMERKEZİNECEŞAHABETTİN VARDAR
155İLÇE BELEDİYESİKIRKLARELİPEHLİVANKÖYCOŞKUN ÜRKMEZ
156BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİPINARHİSARKAYNARCANEŞE ÇEVİKBAŞ
157İLÇE BELEDİYESİKIRKLARELİPINARHİSARALPER ÖZER
158BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİVİZEÇAKILLIGÖKHAN KARABULUT
159BELDE BELEDİYESİKIRKLARELİVİZEKIYIKÖYİSMAİL ÖZEN
160İL BELEDİYESİKİLİSMERKEZHAKAN BİLECEN
161BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKOCAELİDERİNCESERTİF GÖKÇE
162BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKOCAELİGEBZENAİL ÇİLER
163BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKONYACİHANBEYLİFIRAT KIZILKAYA
164BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİKONYASELÇUKLUÖMER SÜLE
165BELDE BELEDİYESİKÜTAHYADOMANİÇÇUKURCAGÖKHAN DEMİR
166İLÇE BELEDİYESİKÜTAHYAPAZARLARİSMAİL DEMİR
167BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMALATYAARAPGİRHALUK CÖMERTOĞLU
168BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMALATYAYAZIHANABDULVAHAP GÖÇER
169BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMANİSADEMİRCİŞEREF AKMEŞE
170BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMANİSAKIRKAĞAÇÜSTÜN DÖNMEZ
171BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMANİSAKÖPRÜBAŞIFATİH TAŞLICA
172BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMANİSASARIGÖLTAHSİN AKDENİZ
173BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMANİSASELENDİCEMİL KURT
174BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMERSİNVAHAP SEÇER
175BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNANAMURDURMUŞ DENİZ
176BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNAYDINCIKÖZKAN KILIÇARPA
177BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNBOZYAZIBAYKAL ARIDENİZ
178BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNÇAMLIYAYLAGÜLAY ŞİMŞEK
179BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNERDEMLİMEHMET MAVİ
180BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNGÜLNARBAYRAM ALİ DEDE
S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
181BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNMEZİTLİAHMET SERKAN TUNCER
182BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNMUTGÜLSÜM KEVSER MUT
183BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNSİLİFKEMUSTAFA TURGUT
184BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNTARSUSALİ BOLTAÇ
185BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMERSİNYENİŞEHİRABDULLAH ÖZYİĞİT
186BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMUĞLADALAMANSEZER DURMUŞ
187BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMUĞLAKÖYCEĞİZALİ ERDOĞAN
188BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİMUĞLAYATAĞANMESUT GÜNEL
189BELDE BELEDİYESİNEVŞEHİRDERİNKUYUYAZIHÜYÜKBİROL DEMİRDELEN
190İLÇE BELEDİYESİNEVŞEHİRDERİNKUYUTANER İNCE
191İLÇE BELEDİYESİNEVŞEHİRÜRGÜPALİ ERTUĞRUL BUL
192İL BELEDİYESİNİĞDEMERKEZHULUS ÖZEN
193BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİORDUÇAMAŞLEYLA ÇITIR
194BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİORDUFATSAAHMET CELAL KARAOĞLANOĞLU
195BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİORDUGÜRGENTEPECEMİL ÇOŞKUN
196BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİORDUPERŞEMBEFARUK PİROĞLU
197İL BELEDİYESİOSMANİYEMERKEZSERKAN KARAYİĞİT
198İLÇE BELEDİYESİOSMANİYEKADİRLİMUSTAFA MERT OLCAR
199İLÇE BELEDİYESİRİZEARDEŞENENVER ATAGÜL
200İLÇE BELEDİYESİRİZEÇAMLIHEMŞİNERSİN DALGA
201İLÇE BELEDİYESİRİZEGÜNEYSUHÜSEYİN YANIK
202BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİSAMSUNÇARŞAMBAİLHAN YÜRÜKÇÜ
203BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİSAMSUNTERMEİBRAHİM YAVUZ
204BELDE BELEDİYESİSİVASGEMEREKÇEPNİHAKAN GÜNEŞ
205İLÇE BELEDİYESİSİVASSUŞEHRİSEMİH DOĞANCI
206İLÇE BELEDİYESİSİVASYILDIZELİDURAN ATEŞ
207BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİTEKİRDAĞCANDAN YÜCEER
208BELDE BELEDİYESİTOKATALMUSAKARÇAY GÖRÜMLÜALİ GÜNEŞ
209BELDE BELEDİYESİTOKATALMUSATAKÖYÖMER BAYRAK
210BELDE BELEDİYESİTOKATALMUSGÖLGELİHAYATİ TURAN
211BELDE BELEDİYESİTOKATMERKEZÇAMLIBELDENİZ MENEVŞE
212BELDE BELEDİYESİTOKATMERKEZGÜRYILDIZSABRİ TÜRK
213BELDE BELEDİYESİTOKATNİKSARGÜRÇEŞMEFATİH ÖZCAN
214BELDE BELEDİYESİTOKATNİKSARYAZICIKTUNCER UZUNOĞLU
215BELDE BELEDİYESİTOKATNİKSARYOLKONAKRÜŞTÜ KARAKOÇ
216İLÇE BELEDİYESİTOKATNİKSARCEM ÇITAK
S. NOBELEDİYE TÜRÜİLİLÇEBELDEBELİRLENEN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI
217İLÇE BELEDİYESİTOKATPAZARMUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU
218İLÇE BELEDİYESİTOKATZİLEŞÜKRÜ SARGIN
219BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİTRABZONAKÇAABATOSMAN KALYONCU
220BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİTRABZONBEŞİKDÜZÜBURHAN CAHİT ERDEM
221BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİTRABZONMAÇKAMUSA TURAN
222BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİTRABZONTONYAMUHAMMET BAŞKAN
223İLÇE BELEDİYESİTUNCELİHOZATSEYFİ GEYİK
224BELDE BELEDİYESİTUNCELİMAZGİRTAKPAZARZEYNEL YILDIRIM
225İLÇE BELEDİYESİTUNCELİMAZGİRTÜMİT TAYHAVA
226İLÇE BELEDİYESİTUNCELİOVACIKMUSTAFA SARIGÜL
227İLÇE BELEDİYESİTUNCELİPÜLÜMÜRMÜSLÜM TOSUN
228İL BELEDİYESİUŞAKMERKEZÖZKAN YALIM
229İLÇE BELEDİYESİUŞAKULUBEYSELİM SAKA
230BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYESİVANSARAYKEMALETTİN ARACİ
231İL BELEDİYESİYALOVAMERKEZMEHMET GÜREL
232BELDE BELEDİYESİYALOVAALTINOVASUBAŞITURAN CANBAY
233İLÇE BELEDİYESİYALOVAALTINOVAYASEMİN FAZLACA
234İLÇE BELEDİYESİYALOVAÇİFTLİKKÖYADİL YELE
235İL BELEDİYESİYOZGATMERKEZÖZKAN ŞENGÜL
236İLÇE BELEDİYESİYOZGATAKDAĞMADENİOĞUZ ERANIL
237İLÇE BELEDİYESİYOZGATÇAYIRALANMUTULLAH ÜSTÜN
238İLÇE BELEDİYESİYOZGATYERKÖYİLHAN YILMAZ
239İL BELEDİYESİZONGULDAKMERKEZTAHSİN ERDEM
240BELDE BELEDİYESİZONGULDAKÇAYCUMAFİLYOSEROL ACAR

CHP 227 adayını duyurdu

Lütfü Savaş açıkladı: İstifa etmeyecek

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