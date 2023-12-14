CHP’de İmamoğlu ve Yavaş yeniden aday

CHP’de belediye başkanı adayları belirlendi. Partinin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayıysa Mansur Yavaş oldu.
Yerel seçimde adayların belirleneceği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı bitti. Toplantıda 200’ün üzerinde il ve ilçede belediye başkan adayları belirlendi.
CHP sözcüsü Deniz Yücel toplantıdan sonra beş büyükşehirde seçilen adayları açıkladı.
Adaylar şöyle:
İstanbul: Ekrem İmamoğlu
Ankara: Mansur Yavaş
Balıkesir: Ahmet Akın.
Bursa: Mustafa Bozbey.
Bolu: Tanju Özcan.
Ayrıntılar gelecek…