TİP’in Hatay adayı Gökhan Zan

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Gökhan Zan oldu.

Fotoğraf: X

Zan adaylığı ilan edildikten sonra şöyle konuştu:

“Hatay sadece Hatay’ın şahsi meselesi değildir. 85 milyon insanın şahsi meselesidir. Bir vatandaş olarak kötü ile kötünün iyisi arasında tercihe zorlanmaktan bıktım. Artık değişmek şart. Bugün bir yola çıkıyoruz. Fikir insanlarıyla, hukukçularla Hatay’ın tarihini bilen insanlarla, genciyle yaşlısıyla… Hatay halkına sorduk onları dinledik. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam konusunda fikir birliğine vardık.

CHP’nin deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın!

İkinci çağrım Lütfü Savaş’a; gelin çekilin, Hatay ittifakı etrafında birleşelim.”