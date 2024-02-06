Lütfü Savaş kendisini protesto edenleri ‘acıları siyasi malzeme haline getirmek’le suçladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde protesto edilmesine öfkelendi.

Lütfü Savaş’a yoğun tepki gösterilmişti.

Bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerin yıl dönümünde, saat 4:17’de depremden etkilenen illerde anma törenleri düzenlendi.

Hatay’daki anmaya katılan CHP’li belediye başkanı ve başkanlığa yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş’a yoğun tepki gösterildi.

Tepkilere öfkelenen Savaş, X (eski adıyla Twitter) hesabından şunları kaydetti:

“Değerli hemşehrilerim; Bugün on binlerce canımızın matemini tutarken acımızı bilerek ve isteyerek siyasi malzeme haline getirmeye çalışanlara, Hatay’da fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir siyasi rant Hatay’dan değerli değildir. Bizim acılarımız da mutluluklarımız da ortak. Ne yaparlarsa yapsınlar ayrışmayacak ve her zaman dayanışmayla ayakta kalacağız. Yarın saat 15.00’te Hatay’ın mevcut durumuna ve bundan sonra yapacağımız çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceğim.”