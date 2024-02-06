Deprem anmasında Lütfü Savaş’a yoğun tepki

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlenen anma programında Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş’a yoğun tepki gösterildi.

Fotoğraf: Twitter/Kazım Kızıl

Bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi rakamlara göre 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.

Depremlerin yıl dönümünde, saat 4:17’de depremden etkilenen illerde anma törenleri düzenlendi.

Hatay’daki anmaya katılan belediye başkanı ve başkanlığa yeniden aday olan Lütfü Savaş’a yoğun tepki gösterildi.

Gazeteci Kazım Kızıl’ın paylaştığı görüntülere göre vatandaşlar Savaş’a “Lütfü istifa” ve “Eli kanlı Lütfü” sloganları attı.