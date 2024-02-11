Özgür Özel, Lütfü Savaş protestolarına ‘sitem’ diyerek yine anketleri işaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat’ta Lütfü Savaş’a yönelik yapılan protestolarla ilgili “100 söz protesto varsa 99’uzu hükümete yönelikti” diyerek yine anketleri işaret etti.

Özgür Özel. Fotoğraf: CHP

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. Depremin yıl dönümünde düzenlenen anmadaysa Savaş yoğun protestoyla karşılaşmıştı.

12 Ocak’ta Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da anket yaptırdıklarını ve Savaş’ın alternatifini bulamadıklarını söylemişti: “Anket yaptık. Ankette kaç kişiye farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.”

Saymaz’ın ulaştığı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Hatay’da anket yapıldığını, Savaş’ın dört ankette açık ara önde çıktığını ve Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın ve eski Antakya Sanayi ve ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin’i de geçtiğini kaydetmişti.

Dört gün önce TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen Başarır yine anket yapılacağını söylemişti.

Bugün gazetecilere açıklama yapan Özel, Lütfü Savaş’a yönelik protestoları ‘sitem’ olarak değerlendirirken Savaş’ın adaylığı için yine anketleri işaret etti.

ANKA’nın aktardığına göre Lütfü Savaş’la ilgili bir soruya yanıt veren Özel şunları dedi:

*Hatay’da o gece (6 Şubat) bulunmamız gerekiyordu, bundan sonra da 6 Şubatlarda orada bulanacağız. Tabii Hatay’da protestolar yaşandı. Hepiniz oradaydınız, hepinizin gözünün içine bakarak söylüyoruz ki 100 söz protesto varsa 99’uzu hükümete yönelikti.

*Hükümete yönelik kaynaklar ‘Lütfü Savaş protesto edildi’, evet Lütfü Bey’e yönelik de sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır, verdiği mesajı alma sanatıdır.

*Biz CHP olarak bütün bölgelerde hem adaylarımızı çok yoğun anketlerle belirledik hem de adaylaştırdığımız arkadaşları adaylık sonrası ölçme anketleri yaptık. Örneklemlerle yapılan bu anketler bir şehirde yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Milletin sesini, meydanda yükselen sesleri duymak da önemlidir, fikir verir ama milletin sesini duymak sandıktan önceki en önemli gösterge çok yüksek örneklemle yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şeyler görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek müdahale ederiz.