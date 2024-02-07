CHP’nin Hatay kararı: Yine anket yapacak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Hatay’la ilgili iki-üç gün içerisinde ‘kapsamlı bir anket’ yapılacağını söyledi.

Lütfü Savaş. Fotoğraf: Twitter

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. Depremin yıl dönümünde düzenlenen anmadaysa Savaş yoğun protestoyla karşılaşmıştı.

12 Ocak’ta Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’a konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da anket yaptırdıklarını ve Savaş’ın alternatifini bulamadıklarını söylemişti: “Anket yaptık. Ankette kaç kişiye farklı farklı sorduk. Her seferinde CHP’nin gösterebileceği, en çok oy alan aday o oluyor.”

Saymaz’ın ulaştığı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Hatay’da anket yapıldığını, Savaş’ın dört ankette açık ara önde çıktığını ve Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın ve eski Antakya Sanayi ve ticaret Odası Başkanı Hikmet Çinçin’i de geçtiğini kaydetmişti.

Bugün TBMM’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen Başarır yine anket yapılacağını söyledi.

ANKA’nın aktardığına göre Başarır konuyla ilgili şunları söyledi:

*Hatay’da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz, Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır.

*O yüzden partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir. Genel başkanımız da dün sahadaydı, insanları dinledi, tüm eleştirileri not aldı. Partinin yetkili kurulları doğru, yerinde bir karar verecektir. Türkiye’nin her yerinde anketler yapıldı. Tüm adaylar değerlendirildi. Lütfü beyle ilgili toplumun bir kısmı evet burada bir sorun var, eksiklikler var yine o çözecektir dedi. Bir kısmı gerçekten tepki verdi. Tüm adaylar için oranları aldık, bunlar tartışıldı ve aday yapıldı.

*Ama gördüğüm kadarıyla aday yapıldıktan sonra tartışmalar büyüdü. Bu yüzden yeni bir değerlendirme, aday yapıldığıyla bugün arasında insanların düşüncesi değişmiş olabilir. Buna saygı duyuyoruz. Bu baştan değerlendirilebilir. Buna karar verecek kurum CHP’nin MYK’sı ve PM’sidir.