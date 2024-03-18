TİP Gökhan Zan’dan neden vazgeçti? Ses kaydında neler var? Zan ne diyor?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay belediye başkan adayı Gökhan Zan’ı seçime iki hafta kala geri çekti. Kararın arkasında ‘kirli pazarlık’ var. Zan ise montajla kendisine kumpas kurulduğnu savunuyor.

Fotoğraf: TİP

Zan aslında deprem döneminde topladığı sempatiyle partilerin odağına girmişti. Önce İYİ Parti’de şansını denemiş, başarılı olamayınca istifa etmişti.

Öte yandan depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Lütfü Savaş’ı yeniden Hatay’da aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti.

TİP de bunun üzerine ‘alternatif’ olarak Gökhan Zan’ı aday göstermişti. Ancak TİP beklenmedik biçimde kararını geri aldı.

Ses kaydında neler var?

Her şey sosyal medyada Zan’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydının paylaşılmasıyla başladı.

Bu ses kaydına göre adaylık sürecinde yanında bulanan Turgay Kocakaya isimli kişi, Zan olduğu öne sürülen kişiye AKP il binasından aradığını söyleyerek şöyle diyor: “Konuştum ben. Bir, çekilme asla olmayacak. İki, 3 milyon dolar veriyorlar. Rakamı 5’e çıkarabilirim.”

Kocakaya ayrıca para dışında pozisyon olarak ne istediğini soruyor.

Zan olduğu öne sürülen kişi de şöyle karşılık veriyor: “Bu spor yorumculuğu olur TRT’de. Hatayspor’un sportif direktörü, CEO’su gibi, başkanı gibi. Bu tarz işte... Tamam, tamam.”

İşler karışıyor

İddiaya göre ikinci bir ses kaydı var. BBC Türkçe’nin aktardığına göre bu ses kaydındaysa Zan olduğu öne sürülen kişi Kocakaya’nın kendisine kumpas kurduğunu anlıyor ve küfrediyor.

Kayıtlar TİP’e ulaşınca, Zan’dan açıklama istendi. Zan, kaydın montaj olduğunu, kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Ancak izahatı inandırıcı bulmayan TİP ‘asla tasvip edilmeyecek ilişkilere girmek’le suçladığı Zan’ın adaylığını çekti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre TİP yönetimi, Zan’ın adaylıktan bizzat çekilmesini önerdi ancak Zan kumpas ve montaj savunmasında direterek çekilmeye yanaşmadı.

Zan’dan yeni açıklama

Sözcü TV’ye bağlanan Zan, bir kez daha aynı şeyleri söyledi. Zan’a göre kayıtlar kurgu, montaj deepfake.

Yine Zan’ın iddiasına göre bu bir kumpas ve işin içinde Lütfü Savaş da var.