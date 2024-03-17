Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay belediye başkanı adayı Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Depremdeki sorumluluğuna rağmen CHP’nin Savaş’ı yeniden aday göstermesi eleştirilerin hedefi olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Savaş’ın anketlerde en çok oy alan kişi olduğunu öne sürmüş ve “Alternatif bulamadık” demişti.

TİP, halkın Lütfü Savaş’a tepkisinden sonra Hatay’da Gökhan Zan’ı aday göstermişti.

X hesabından paylaşım yapan parti, Zan’ı adaylıktan geri çektiğini duyurdu. Gerekçesini de şöyle açıkladı:

* Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş’ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı’nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan’ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

* Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan’ın adaylığını geri çektiğimizi ilan ediyoruz.