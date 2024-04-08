İYİ Parti'de Koray Aydın da aday

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultayda aday olmayacağını duyurduktan sonra Koray Aydın da genel başkanlığa aday oldu.
Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.
Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı.
İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu.
Akşener’in 27 Nisan’da olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasından sonra İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Dervişoğlu genel başkanlığı adaylığını koydu.
Dervişoğlu’ndan sonra İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın da adaylığını duyurdu.
Koray kararını sosyal medya hesabından duyurdu: “Büyük fedakarlıklarla Partimizi kuran, bugünlere getiren, aldığı Olağanüstü Kurultay kararıyla Partimizin önünü açan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan genel başkanımız sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Kurucu Teşkilat Başkanı olduğum ve bir evlat gibi büyüttüğümüz İYİ Parti’mizi yeniden ayağa kaldırmak, Türkiye’ye yeniden umut olmasını sağlamak ve Partimiz için emek veren bütün dava arkadaşlarımızı birlik, bütünlük ve kardeşlik hukukuyla bir araya getirmek amacıyla; kutlu bir yola çıkmış bulunuyoruz.”
Meral Akşener kurultayda aday olmayacak