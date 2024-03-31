CHP'nin başarısı İYİ Parti'yi sarsacak gibi: Akşener'e istifa çağrısı

İlk sonuçlara göre yerel seçimlerde CHP’nin Türkiye genelinde gösterdiği başarı ‘millet ittifakı’ndan ayrılan İYİ Parti’yi şimdiden gerdi.

Meral Akşener. (AA)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Mayıs 2023 genel seçimlerindeki kayıptan sonra ‘millet ittifakı’na son vermişti.

Akşener, seçime ayrı girme kararı almakla kalmamış, yerel seçim kampanyası boyunca CHP’ye ağır ifadelerle yüklenmişti.

Bir dönem kol kola girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ‘ihanet’le, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ıysa ‘CHP’nin ev kölesi’ olmakla suçlamıştı.

Yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre CHP, İstanbul ve Ankara’yı İYİ Parti olmadan da ‘açık ara farkla’ kazanıyor. Dahası Adıyaman gibi kaleleri dahil birçok ili AKP’den alıyor.

Bu nedenle henüz seçim sonuçlanmadan İYİ Parti’de çatlaklar baş gösterdi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, görevinden istifa ettiğini belirterek Akşener’e şu sözlerle seslendi:

“İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız.

Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.”