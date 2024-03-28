Akşener Yavaş'ı CHP'nin kölesi olmakla suçladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malcom X’in sözüne göndermede bulunarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı CHP’nin ‘ev kölesi’ olmakla suçladı.

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Akşener, Ankara’da partisinin verdiği iftar programında konuştu. Konuşmasında Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağır sözlerle hedef aldı.

Konuşmadan öne çıkan başlıklar şöyle:

*2023’te milletimizin sesi bastırıldığında o sesi haykıran bizdik. Gelin görün ki hırsız içeriden olunca kapı kilit tutmuyormuş. Koltuğunu düşünenlerle hiçbir yere varılamıyormuş. İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı kazanmak Türkiye’yi kazanmaya yetmiyormuş.

*2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP’den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. İmamoğlu hapis cezası aldığında Saraçhaneye koşan bir tek biz vardık. Bugün aldığımız karara saygı göstermek yerine hepsinin teker teker hainlik ettiği de İYİ Parti oldu.

*Bir zamanlar haksızlığa uğradıklarında yanına koştuğumuz dünün mağdurları bugünün zorbaları oldular. Seçimlere hür ve müstakil kararı aldığımızdan beri Antalya’daki, İstanbul’daki belediye meclis üyelerimiz istifa ettirildi.

‘Yavaş ev kölesi oldu’

*Malcom X, der ki “Tarihte iki tür köle vardır. Bunlardan birisi ev kölesidir, diğeri tarla kölesidir. Ev kölesi efendisine yakına yaşayan köledir. Efendisinin evinde, çatı arasında veya bodrumda yaşar. Efendisi gibi giyinir efendisinin kullanılmış giysileri giyer ve efendisini kendisinden daha çok sever.”

*Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi’nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti’ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız mevzubahis CHP olduğunda munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi doğaldır.