Akşener istifa etmedi, olağanüstü kongre kararı aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener istifa çağrılarından sonra yaptığı açıklamada en kısa sürede kongreyi toplayacağını söyledi ama kendisinin aday olup olmayacağıyla ilgili bir şey söylemedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mayıs 2023 genel seçimlerindeki kayıptan sonra ‘millet ittifakı’na son vermişti. Akşener, seçime ayrı girme kararı almakla kalmamış, yerel seçim kampanyası boyunca CHP’ye ağır ifadelerle yüklenmişti.

Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti: “Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Akşener seçim sonuçlarından sonra yaptığı ilk açıklamada öne çıkanlar şöyle:

* Milletin kararının üstünde bir kararın olmadığını söyledik milletimizin iradesini her zaman başımızın tacı bildik.

* Kesinleşen sonuçlara göre milletimiz bir il, 23 ilçe ve yedi belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti.

* Milletimiz yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engellemeyen basiretsizliğe yeter dedi. Yıllardır hak yiyen, hukuku çiğneyen adaletsizliğe artık yeter dedi. Milletimiz sayın Erdoğan’a “Artık zorundasın” dedi. Biz kendisini defalarca uyardık. Rahmetli Demirel’in sözlerini hatırlatıp “Tencere her iktidarı sallar” demiştik. Kendisi umarım artık çağrılarımızın arkasında milletimizin sesi olduğunu anlamıştır. Umarım artık tüm Türkiye’nin cumhurbaşkanı olması gerektiğini görmüştür.

* Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

CHP’nin başarısı İYİ Parti’yi sarsacak gibi: Akşener’e istifa çağrısı