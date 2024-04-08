İYİ Parti’de Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultayda aday olmayacağını duyurduktan sonra Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday oldu.

Fotoğraf: AA

Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Akşener’in 27 Nisan’da olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasından sonra İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Dervişoğlu genel başkanlığı adaylığını koydu.

Dervişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir” dedi.