Meral Akşener kurultayda aday olmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mayıs 2023 genel seçimlerindeki kayıptan sonra ‘millet ittifakı’na son vermişti. Akşener, seçime ayrı girme kararı almakla kalmamış, yerel seçim kampanyası boyunca CHP’ye ağır ifadelerle yüklenmişti.

Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı.

Akşener 27 Nisan’daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

Akşener’in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Geldiğimiz noktada İYİ Parti olarak ismimiz, bugünü kazanmak uğruna yarınları tehlikeyi atan kirli pazarlıklarla anılmıyorsa, ben bu bedele razıyım. Bugün İYİ Parti sarsılmış ama ne iktidarın ne ana muhalefetin ne de 2028 hesapları kovalayan birtakım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Ve hatta, İYİ Parti bugünü feda etme uğruna, bu gidişle yarın Türkiye’nin önüne çıkacak türlü musibetlere karşı her zamanki dik duruşunu gösterebilecek bir tutum almayı başarabildiyse, ben bu bedele razıyım. Çünkü ben dün olduğu gibi bugün de milletimin, devletimin, milletimin iyiliği için her türlü bedeli öderim. Bu kapsamda seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda genel başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.”

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