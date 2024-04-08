Ümit Özlale İYİ Parti'den istifa etti

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinde siyaset üretmenin artık imkansız hale geldiğini söyleyerek istifa etti.

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Özlale, istifa kararını sosyal medya hesabından duyurdu:

“Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.”

İYİ Parti’de ne oluyor?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mayıs 2023 genel seçimlerindeki kayıptan sonra ‘millet ittifakı’na son vermişti. Akşener, seçime ayrı girme kararı almakla kalmamış, yerel seçim kampanyası boyunca CHP’ye ağır ifadelerle yüklenmişti.

Yerel seçimlerde CHP’nin İYİ Parti olmadan da Ankara ve İstanbul’da fark atması İYİ Parti’de krize yol açtı.

Seçim sonuçlarının ilk anlarında İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz X’te Akşener’i istifaya davet etmişti. Akşener istifa etmemiş, kurultay kararı almıştı.

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Akşener 27 Nisan’daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Akşaner’in açıklamasından sonra Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa adaylığını koydu.

Dervişoğlu’ndan sonra İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın da adaylığını duyurdu.