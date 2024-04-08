CHP'nin kazandığı Pınarbaşı belediyesine kayyım atandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimleri yenileme kararı aldığı Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kayyım atandı.
CHP’nin seçimleri kazandığı Pınarbaşı’nda YSK, seçimi yenileme kararı almış ve CHP’nin ‘belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması’ talebini reddetmişti.
YSK’nın kararından sonra Pınarbaşı belediye başkanlığına Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş kayyım atandı.
Pınarbaşı’nda yenileme seçimleri 2 Haziran’da yapılacak. O zamana belediyeyi vali yardımcısı yönetecek.