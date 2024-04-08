Süper Lig kulüpleri, TFF'nin seçime gitmesi için imza topluyor

Süper Lig kulüpleri Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz’da yapılacak Mali Genel Kurul’unun Seçimli Genel Kurul olarak yapılacağını açıkladı. Süper Lig kulüpleri kararı memnuniyetle karşılasa da tarihi tepki çekti. Başta Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor ve İstanbulspor olmak üzere bir çok kulüp, yeni sezon yapılanması için seçimin daha erken gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

Maslak’taki Kulüpler Birliği Vakfı’nın ofisinde bir araya gelen kulüp temsilcileri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imzalarını veriyor. Bazı kulüp temsilcileri imzalarını bulundukları kentlerden verecekler.

Delegelerin yüzde 40’ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekecek.

TFF’nin seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA’ya taşıma hakları bulunuyor.