Nisanda okumak için beş kitap önerisi

2024 Nisan ayının en iyi kitap önerilerini sizler için derledik.

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Nisan ayı, kitap dünyasında baharın tazeliğini ve yeniliğini taşıyan bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Günlerin uzaması ve havaların ısınmasıyla birlikte, edebiyat severlerin kitaplıklarında da yeni başlangıçların ve keşiflerin zamanı geldi.

İşte bu ay, kütüphanenize eklemek isteyeceğiniz, düşündüren, eğlendiren ve sizi başka dünyalara götüren kitaplarla dolu listemiz.

Labirent- Batı ve Hasımları, Amin Maalouf

Sevilen yazar Amin Maalouf Labirent’te Batı ile hasımları arasında yaşanan yeni çatışmaların ve meydan okumaların kadim kökenlerini dört büyük ulusun tarihi üzerinden anlatıyor. Meiji döneminde büyük bir modernleşme ivmesi kazanarak Asya’nın yükselen gücü olan Japonya; uzun yıllar Batılı uluslar için tehdit oluşturmuş Rusya; 21’inci yüzyılda ekonomik üstünlüğünü ilan eden Çin ve gezegenin hâlâ kültürel, teknik ve ekonomik anlamda süper gücü sayılan Amerika Birleşik Devletleri. Labirent yönünü ve yolunu kaybetmiş insanlık için bir pusula…

Yüzleşme, Audrey Magee

Audrey Magee, savaşın sıcak nefesiyle uyutulan ve uyuşturulan bir toplumun bıçak sırtı hikayesini anlattığı Yüzleşme’de, savaşın acımasız yüzüne sırt çevirenlerin bilinçle ya da bilinçsizce sebep oldukları felaketin izini sürüyor.

Attığımız ya da atmaktan çekindiğimiz her adımın bir bedeli olduğu gerçeği üstüne okuru sorgulamaya iten bu çarpıcı roman, zihinlerde bıraktığı duygusal yankıyla etkisini uzun süre hissettirecek bir anlatı sunuyor.

Kısa ve Olağanüstü Hikayeler, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares

Kısa ve Olağanüstü Hikayeler, Arjantinli iki edebiyat devi Jorge Luis Borges ile Adolfo Bioy Casares’in uzun süren yazınsal işbirliğinin en özel ürünlerinden biri. Çin’den İngiltere’ye, Arabistan’dan 1700’lerde Fransa’ya, 19’uncu yüzyılda Latin Amerika’dan eski Roma’ya olağanüstü olaylardan bahseden çok geniş bir yelpazedeki metinleri içeren kitap ilk bakışta bir derleme izlenimi verebilir; ancak Borges ve Casares’in yaptığı bunun çok ötesindedir: İki yazar çağları ve coğrafyaları kuşbakışı gözden geçirmekle kalmamış, halihazırdaki metinleri kısaltarak, başlık koyarak, montajlayarak yeni metinlere dönüştürmüşlerdir. Dahası, kitapta bizzat kendilerinin yazıp hayali yazarlara atfettikleri metinler de yer alır. Olağanüstünün, dolayısıyla olağanın sınırlarına işaret eden anlatılardan oluşan Kısa ve Olağanüstü Hikâyeler, bir bütün olarak Borges ve Casares’in yaratıcılığının bir ürünüdür. Hem olağanüstü masallar okumak hem de edebiyatta özgünlük, yaratıcılık, yeniden yazım üzerine düşünmek isteyenler için.

Tek Başına, Rebecca Seal

Yıllar önce geleneksel tam zamanlı çalışma hayatına son verip kendi kendinin patronu olan gazeteci ve editör Rebecca Seal, bu kitapta çok daha insana dair meselelerin peşine düşüyor: Düzenli gelirden vazgeçip kurduğumuz iş, hayalimizdeki iş olmak zorunda mı? Anlamlı iş diye bir şey var mı? Evden çalışırken yalnızlık duygusuyla nasıl başa çıkılır? Bizi denetleyen kimse yokken mesai saatlerimizi, yemek aralarımızı neye göre belirleyeceğiz? Gece gündüz e-posta kutusunu kontrol etmek normal mi? Her an ulaşılabilir olmak zorunda mıyız? Erteleme sorunuyla nasıl başa çıkarız? Çok çalışmak maharet mi? Evden çalışırken tek başına olabilirsiniz ama yalnız değilsiniz!

Toksik Olumlama: Mutlu Olmakla Kafayı Bozmuş Bir Dünyada Kendin Olmak, Whitney Goodman

Terapist Whitney Goodman’dan olumlu olma baskısı karşısında, duygularımıza –baş etmesi güç olanlara bile– sahip çıkmak için nitelikli bir rehber. Bu kitap, toksik olumlamanın kendimize ve ilişkilerimize ne kadar zarar verdiğini ortaya koyarken araştırmalardan ve danışan hikayelerinden besleniyor. Terapist Whitney Goodman’ın kaleme aldığı bu dürüst rehber, olumsuz duyguları deneyimlemenin ve onlarla başa çıkmanın etkili yollarını şefkatle sunuyor.