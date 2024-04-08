Netanyahu Refah’a saldırı için gün sayıyor

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin son sığınağına dönüşen Refah kentine saldırı için ellerinde bir tarih olduğunu söyledi.

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İsrail’in ağır saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de en az 33 bin kişi yaşamını yitirdi.

Filistinliler sadece bombardımandan ölmüyor. Abluka nedeniyle gıda yardımı ulaşmayınca en az 30 çocuk da açlıktan öldü.

Yerlerinden edilen ve kıtlıkla karşı karşıya olan Filistinliler Gazze’nin güneyindeki Refah kentine sığındı. Buradan başka gidecek yerleri kalmadı. Mısır da Refah sınır kapısından geçişlere izin vermiyor.

Bu nedenle olası bir saldırının ağır sonuçları olacağından endişe ediliyor.

ABD dahil birçok ülke, buraya olası saldırının bölgedeki insanlık dramını daha da derinleştireceğini belirterek, bu plandan vazgeçilmesini istiyor.

Ancak Netanyahu tüm felaket uyarılarına rağmen Filistinlilerin son sığınağına saldırmakta kararlı.

X hesabından mesaj paylaşan Netanyahu, ‘zafer’ için Refah’a saldırının gerekli olduğunu savundu.

Netanyahu devamında “Bu olacak, bir tarih var” dedi.