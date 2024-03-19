Biden da yetmedi: Netanyahu gözü karartmış

ABD Başkanı Joe Biden Refah kentine saldırıyı engelleme gündemiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüştü. Ancak Netanyahu saldırı kararlığını Biden’a ilettiğini aktardı.

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Yerinden olanların da gelmesiyle beraber yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı son bölge Gazze’nin güneyindeki Refah kenti.

Netanyahu, tüm felaket uyarılarına rağmen Refah’a saldırı planını onaylamıştı.

Biden bunun üzerine bir ay sonra Netanyahu’yla telefonda görüştü. Netanyahu’dan saldırıyı tartışmak için bir heyeti Washington’a göndermesini istedi. Netanyahu heyet göndermeyi kabul etti ancak saldırı planından vazgeçmedi.

Geri adım atmıyor

AA’nın haberine göre İsrail başbakanı, Biden’a ‘Refah kentine kara operasyonu yapılmadan Hamas’ın askeri açıdan ortadan kaldırılamayacağını’ anlattığını söyledi.

Hamas’ı askeri açıdan ‘ortadan kaldırma işleminin tamamlanması’ gerektiğini söyleyen Netanyahu, şunları kaydetti: “Bunun alternatifi yok, etrafından dolaşamazsınız. ‘Hamas’ın yüzde 80’ini yok edeceğiz, yüzde 20’sini yok edeceğiz’ diyemezsiniz. Çünkü o yüzde 20 yeniden örgütlenir ve Gazze Şeridi’ni geri alır. Bu tabii ki İsrail için yeni bir tehdit oluşturacağı gibi bizi tehdit eden İran ekseni için de zafer olur.”