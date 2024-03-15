İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun tüm uyarılara rağmen Refah kentine saldırı planını onayladığı bildirildi.
Dünya 30 bin üzerinde kişinin ölümüne, yüz binlercesinin de yerinden olmasına neden olan Gazze’deki savaşın bitmesini beklerken, durumu daha da ağırlaştıracak bir karar çıktı.
AA’nın haberine göre savaş kabinesi toplantısında Refah’a saldırı onayı çıktı.
Başbakanlık Ofisi’nin paylaştığı açıklamada Netanyahu’nun Gazze’nin güneyindeki Refah’a saldırı planını onayladığı belirtildi.
Ordunun operasyona ve sivil nüfusu tahliye etmeye hazırlandığı kaydedildi.
Refah’a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun uyarılarına rağmen geldi.
Refah, Gazze’de yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı son nokta.
Hamas kalıcı ateşkes talebini İsrail’e ulaştırmıştı. Ramazan ayı başlamadan ateşkesin devreye gireceği beklentisi yüksekti. Ancak Netanyahu Hamas’ın teklifini ‘akıl dışı’ bulduğunu açıkladı.
Tartışma yaratmıştı
ABD Başkanı Joe Biden, ısrarlara rağmen Refah’a gireceğini söyleyen Netanyahu’yu ülkesine yarardan çok zarar vermekle suçlamıştı.
Bunun üzerine başlayan tartışmalarda İsrail tarafı, ABD’nin Netanyahu yönetimini devirmeye çalıştığını öne sürmüştü.