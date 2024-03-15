Ekonomist Mahfi Eğilmez, kendi adı kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı: “Çok yayıldı, dikkat etmek lazım… İspanya’da iki kadın Brad Pitt’le konuştuğunu zannederek 325 bin avro (12 milyon 386 bin lira) kaptırdı. Brad Pitt’e bunu yapan bize ne yapmaz.”