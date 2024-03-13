İsrail yönetimi, ABD’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmesinden endişeleniyor.
ABD Başkanı Joe Biden ile Netanyahu arasında Gazze’ye saldırıların yoğunluğu konusunda fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştı.
Netanyahu’nun yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırmak istemesi bu görüş ayrılığını derinleştirdi.
Biden bu nedenle Netanyahu’nun ülkesine ‘yarardan çok zarar verdiğini’ söylemişti.
Ayrıca ABD istihbaratı, paylaştığı bir raporda Netanyahu’nun savaş nedeniyle koltuğundan olma ihtimalinin arttığına dikkat çekmişti.
Bunun üzerine İsrail cephesinde dikkat çekici bir yorum geldi.
AA’nın The Jerusalem Post’tan aktardığına göre, İsrailli bir yetkili ABD’nin raporuna dikkat çekerek ABD’nin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını öne sürdü.