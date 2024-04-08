Mehmet Şimşek duyurdu: Yapay zeka destekli KDV denetimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katma değer vergisi (KDV) istismarına ilişkin saha denetimlerine başlanacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarının tespit edilmesi için başlattıkları yapay zeka destekli çalışmanın tamamlandığını sosyal medya hesabından duyurdu:
“KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı. Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz.”