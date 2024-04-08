Diken

Yaramazlara biraz batar!

Haluk Bilginer'e Emmy kazandıran Şahsiyet dizisinin Fransa uyarlaması geliyor

Şahsiyet dizisi Mémoire Vive adıyla Fransa’da yeniden çekilecek.

Fransa, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet dizisini uyarlamaya hazırlanıyor. Dizinin Fransa uyarlamasının yapımcılığını M6 kanalı için Calt Studio üstlendi. Mémoire Vive adıyla çekilecek dizinin çekimleri 2024’ün ilk yarısında tamamlanacak. İlk olarak 22 bölüm devamındaysa dört bölüm daha çekilecek.


Dizinin yerli versiyonunun aksine Fransa uyarlamasında başrolde bir kadın karakter yer alacak, Esther Lefevre adındaki ana karakteri oyuncu Clémentine Célarié canlandıracak.

Uyarlama haberini Şahsiyet dizisinin uluslararası dağıtımı yapan Beta Film, Canneseries’de düzenlenen bir gösterimde duyurdu.

Daha önce Before I Forget adıyla Meksika uyarlaması çekilen Şahsiyet dizisi, birinci sezondaki performansıyla oyuncu Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandırmıştı.

‘Şahsiyet’ dizisinin yeni sezonu duyuruldu: Döndüm ama nereye döndüm?

Şahsiyet diğer yapımlara ilham versin; Emmy’de ilk ve son olmasın

SON HABERLER

Ulaştırma bakanı: Biz Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız” dedi. Kendisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Kanal İstanbul gündemimizde yok” sözleri sorulan Uraloğlu şöyle konuştu: “Biz bu süreci iştişare ediyoruz. Çok net bir irademiz var. Biz Kanal İstanbul’u kesinlikle yapacağız. Ama Kanal İstanbul’u ne zaman yapacağız, ne zaman yapmalıyız, bunu istişare […]