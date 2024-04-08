Haluk Bilginer'e Emmy kazandıran Şahsiyet dizisinin Fransa uyarlaması geliyor

Şahsiyet dizisi Mémoire Vive adıyla Fransa’da yeniden çekilecek.
Fransa, yönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet dizisini uyarlamaya hazırlanıyor. Dizinin Fransa uyarlamasının yapımcılığını M6 kanalı için Calt Studio üstlendi. Mémoire Vive adıyla çekilecek dizinin çekimleri 2024’ün ilk yarısında tamamlanacak. İlk olarak 22 bölüm devamındaysa dört bölüm daha çekilecek.
Dizinin yerli versiyonunun aksine Fransa uyarlamasında başrolde bir kadın karakter yer alacak, Esther Lefevre adındaki ana karakteri oyuncu Clémentine Célarié canlandıracak.
Uyarlama haberini Şahsiyet dizisinin uluslararası dağıtımı yapan Beta Film, Canneseries’de düzenlenen bir gösterimde duyurdu.
Daha önce Before I Forget adıyla Meksika uyarlaması çekilen Şahsiyet dizisi, birinci sezondaki performansıyla oyuncu Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazandırmıştı.