‘Şahsiyet’ dizisinin yeni sezonu duyuruldu: Döndüm ama nereye döndüm?

Haluk Bilginer’e Uluslararası Emmy Ödülü kazandıran ‘Şahsiyet’ dizisinin ikinci sezonu 13 Kasım’da GAİN’de izleyiciyle buluşacak.
Onur Saylak’ın yönettiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı ‘Şahsiyet’ 2018’de 12 bölüm olarak Puhutv’de yayınlanmıştı.
Haluk Bilginer’in başrolü Cansu Dere, Şebnem Bozoklu ve Metin Akdülger ile paylaştığı dizi yayınlandığı dönem beğeni toplamış, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Bilginer en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmıştı.
Dünya çapında ünlenerek yabancı uyarlamaları da çekilen dizi, beş yıl aradan sonra izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.
10 bölümlük ikinci sezonda, Bilginer’in canlandırdığı Agah Beyoğlu’nun kızıyla ilişkisi üzerine yoğunlaşılacak.
Yeni sezonda Erdal Özyağcılar, İlker Aksum ve Burhan Öçal da var.