Seçim sonuçları ters beyin göçü için yetmedi: 'Adalet duygusu kaybedildi'

CHP 22 yıl sonra seçimlerde AKP’yi yendi. Bu sonuçlarsa akıllara yeniden “Ters beyin göçü olur mu?” sorusunu getirdi.

Gidenlerin birçoğu hala Türkiye’ye geri dönmeyi düşünmüyor. Çünkü gidenlerin tek şikayeti politik iklim değil, ekonomik istikrarsızlık ve iş hayatında değer görememe de en büyük etkenlerden.

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TÜİK verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 62,3 arttı. Geçen yıl 466 bin 914 kişi yurt dışına göç etti. Göç edenlerin yüzde 12,2’sini 24-29 yaş grubundaki genç nüfus oluştururken bu yaş grubunu yüzde 11,7 ile 20-24 ve yüzde 11,3 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Deutsche Welle’den Sinem Özdemir’in haberine göre yerel seçimlerde CHP’nin zaferi yurt dışına yerleşen vatandaşlar için umut oldu ama geri dönmeleri için yeterli değil.

ODTÜ Kimya bölümü mezunu olan ve bir Alman firmasında pazarlama müdürü olarak çalışan Özgecan Özeren, son seçimler için “Son 22 yıldır umut ettiğim bir şeydi” dedi ve şöyle devam etti: “Ülkemi mutluluk, umut, huzur; en önemlisi de birlik ve beraberlik içinde görmek inanılmaz bir rahatlama sağladı.”

Özeren seçim sonuçlarını olumlu değerlendirse de “Buraya daha iyi bir yaşam standardına, iş-yaşam dengesine sahip olmak, stresi azaltmak ve gelecek endişelerini hafifletmek amacıyla geldim” diyerek ülkesinden ayrılık nedeninin sadece politik nedenlerle olmadığını aktarıyor. Bu yüzde yakın dönemde dönme planının olmadığının da altını çiziyor.

Frankfurt’ta çok uluslu bir firmanın araştırma geliştirme departmanında teknoloji uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Esra Öğün’se 2014’ten beri yaşadığı Almanya’dan emekli olana kadar ayrılmayı düşünmüyor: “İki yıl önce annemi kaybettim ve uzun bir süre işe ara vermek durumunda kaldım. Bu süre zarfında çalıştığım firmadan işe bir an önce dönmem konusunda bir baskı görmedim. Aksine, duyduğum tek şey ‘Biz her zaman yanındayız, iyi olmaya bak’ oldu. Görüştüğüm doktorların ve uzmanların da tavrı aynıydı. Bu, bana sadece mesleğime değil, insan olarak bana da değer veren bir ülkede yaşadığımı tam anlamıyla hissettirdi.”

Ürün güvenlik test mühendisi olan Onur Keskin’se İngiltere’ye gidiş nedenlerinin başında Türkiye’de iş hayatında yeterince değer görmemenin ve ekonomik istikrarsızlığın geldiğine dikkat çekiyor. Seçim sonuçlarını pek de olumlu değerlendirmiyor.

Keskin şöyle konuştu: “Sorunların kaynağı iktidar olarak görülse de çözümün bir anda hükümetin güç kaybetmesi olacağını düşünmüyorum. Burada tabana yayılan sorun; insanların adalet duygusunu kaybetmiş olması. Bir şeyin doğru olup olmadığına karar verip bir fikir oluştururken olaydan çok olayın öznesinin kim olduğuna bakılması. Tahammülsüzlük, kendinden olmayana dolaylı ya da dolaysız haksızlık yapmayı hak görmek. Bunlar; çocukların birbirine davranışlarından trafiğe, sokaktan iş ortamına her yere yansımış durumda.”

2021 yılında aldığı bir iş teklifini kabul ederek eşi ve üç çocuğuyla Estonya’ya yerleşen yazılım mühendisi Zeynep E. son yerel seçimlerin umudunu arttırdığını söylüyor ve ekliyor:

“İktidar kazanıp dururken, ‘Demek ki bende bir sorun varmış, demek ki Türk insanı böyle yaşamak istiyor; o zaman ben de yaşamak istediğim şekilde yaşayabileceğim yerlere göç edeyim’ diye düşünüyordum. Bu seçimle birlikteyse ‘Demek ki bir şeyler değişebilirmiş dedim; haksızlıktan, ekonomiden, liyakatsizlikten şikâyet eden başkaları da varmış, yalnız değilmişim’ dedim.”

Estonya’da bulduğu huzur duygusunun ona çocukluğunun Türkiye’sini anımsattığına işaret eden Zeynep E. “Eğer o Türkiye’nin geri geleceğine inanırsam, ki şu an bir ümit filizlendi; döner giderim ülkeme. Başkalarına hizmet edeceğime kendi halkımıza hizmet ederim.”