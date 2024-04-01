CHP 22 yıl sonra AKP'yi yendi

CHP, genel seçimlerde umup da bulamadığı sonucu gecikmeli de olsa yerel seçimlerden almış gibi. İktidarda ise muhalefetin mayısta yaşadığı hayal kırıklığı söz konusu; çünkü AKP ilk kez ülke genelinde CHP’nin gerisine düştü. MHP de ‘baraj altı’nda kaldı.

Fotoğraf: Arşiv. (Bülent Kılıç)

Muhalefet geçen mayıstaki genel seçimlere dönemin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde kazanacağına neredeyse emin bir halde millet ittifakı olarak girdi, ancak hem cumhur ittifakı hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında hezimete uğradı.

Hayal kırıklığı, Kılıçdaroğlu’nun baskılara rağmen istifaya yanaşmamasıyla katmerlendi. Hal böyleyken ‘değişimciler’ olarak adlandırılan Ekrem İmamoğlu öncülüğündeki ekip başkanlığı Kılıçdaroğlu’ndan alıp Özgür Özel’e emanet etmeyi başardı.

Ancak bu ‘değişim’ de dağılmaya yüz tutmuş ittifakı toparlamaya yetmedi. İYİ Parti apar topar ittifaktan ayrıldı ve yerel seçime kendi adaylarıyla gireceğini duyurdu. Millet ittifakına dışarıdan destek veren DEM Parti de kendi adaylarıyla seçime girme kararı alınca AKP’nin iştahı kabardı.

Erdoğan, beklenenin aksine yeniden başkanlığı kazanınca yerel seçimin zaferini de erkenden ilan etmiş gibi konuşmaya başladı. Özellikle 2019’da kaybettikleri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm büyükşehirleri geri alacaklarını vurguluyordu Erdoğan.

Kimse bu sonucu beklemiyordu

Muhalefetin genel beklentisi de dağınıklıktan dolayı kayıpların oluşabileceği ama en azından büyük şehirler ve geleneksel kalelerin elde tutulması yönündeydi.

Ancak seçim sonuçları kimsenin beklemediği sonuçlar çıkardı. AKP, gözüne kestirdiği İstanbul ve Ankara’yı kazanmak bir tarafa, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi kalelerini de kaybetti. İstanbul’daki 11 ilçeyi CHP’ye kaptırması da cabası.

AKP’nin yenilgisi bununla da kalmadı. Çoğu yerde MHP’nin desteğini almasına rağmen Türkiye geneli oy oranında CHP’nin gerisine düştü. Bu sonuç, iktidara geldiği 2002’den beri aldığı en ağır darbe.

Sonuç itibariyle yıllardır yüzde 25 sınırlarında gidip gelen CHP güçlü bir atak yaparak bir seçimde illk kez AKP’yi geride bırakmayı başardı.

CHP sonucun merakla beklendiği şehirlerden Hatay’da ise eleştirilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş’la kaybetti.

YRP sürprizi

Yerel seçimlerin bir sürprizini CHP yaptıysa diğerini de Yeniden Refah Partisi (YRP) yaptı. CHP ve AKP’den sonra en çok oyu YRP aldı.