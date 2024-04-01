AKP İstanbul'u alamadığı gibi, 11 ilçesini de CHP'ye kaptırdı

CHP, İstanbul’u açık ara farkla kazanmakla kalmadı Üsküdar dahil AKP’nin elindeki 11 ilçeyi de aldı.

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CHP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özellikle istediği İstanbul’u kaptırmadı. Kesinleşmese de 10 puanlık bir farkla bu kritik kenti elinde tutmayı başardı, dahası AKP’nin elindeki en az 11 ilçeyi aldı.

Bu ilçelerin arasında muhafazakarların başkentlerinden sayılan Üsküdar da ye alıyor.

İstanbul’un 39 ilçesi var. AKP 2019’daki yerel seçimde 24, CHP 14, MHP de bir belediyeyi almayı başarmıştı.

AKP’nin o süreçte kazandığı belediyeler şöyleydi:

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu.

CHP’yse şu ilçeleri almıştı:

Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli.

AKP hangi ilçeleri kaybetti?

Resmileşmese de AKP’nin bu seçimde CHP’ye kaybettiği 11 ilçe şöyle:

Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla ve Üsküdar.

Buna karşılık CHP Pendik’i AKP’ye kaybetti.

Sonuç olarak İstanbul’un 26 ilçesini CHP, 13 ilçesini AKP kazandı.