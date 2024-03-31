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Yaramazlara biraz batar!

Büyükşehirler nasıl dağıldı?

Yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerinin çoğunu CHP kazandı.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de toplam 30 büyükşehir var. Düne kadar bu şehirlerden 15’i AKP, 11’i CHP, üçü HDP, biri MHP’deydi.


Dağılım şöyleydi:

  • AKP (Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon)
  • CHP (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ)
  • HDP (Van, Mardin, Diyarbakır)
  • MHP (Manisa)

Yerel seçim sonuçlarına göre AKP’nin elinde 12 büyükşehir kaldı. Bir başka deyişle dört büyükşehri kaybetti. Bunlar şöyle:

  • Balıkesir
  • Bursa
  • Denizli
  • Şanlıurfa

Buna karşılık AKP, Hatay’ı CHP’den almayı başardı.

CHP elindeki 11 büyükşehirden 10’unu tuttuğu gibi dört yenisini ekledi. Bunlar şöyle:

  • Balıkesir
  • Bursa
  • Denizli
  • Manisa

AKP, Şanlıurfa’yı YRP’ye kaybetti.

CHP Manisa’yı MHP’den kazandı.

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