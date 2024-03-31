Büyükşehirler nasıl dağıldı?

Yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerinin çoğunu CHP kazandı.
Türkiye’de toplam 30 büyükşehir var. Düne kadar bu şehirlerden 15’i AKP, 11’i CHP, üçü HDP, biri MHP’deydi.
Dağılım şöyleydi:
- AKP (Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon)
- CHP (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ)
- HDP (Van, Mardin, Diyarbakır)
- MHP (Manisa)
Yerel seçim sonuçlarına göre AKP’nin elinde 12 büyükşehir kaldı. Bir başka deyişle dört büyükşehri kaybetti. Bunlar şöyle:
- Balıkesir
- Bursa
- Denizli
- Şanlıurfa
Buna karşılık AKP, Hatay’ı CHP’den almayı başardı.
CHP elindeki 11 büyükşehirden 10’unu tuttuğu gibi dört yenisini ekledi. Bunlar şöyle:
- Balıkesir
- Bursa
- Denizli
- Manisa
AKP, Şanlıurfa’yı YRP’ye kaybetti.
CHP Manisa’yı MHP’den kazandı.