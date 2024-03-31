Büyükşehirler nasıl dağıldı?

Yerel seçimlerde büyükşehir belediyelerinin çoğunu CHP kazandı.

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Türkiye’de toplam 30 büyükşehir var. Düne kadar bu şehirlerden 15’i AKP, 11’i CHP, üçü HDP, biri MHP’deydi.

Dağılım şöyleydi:

AKP (Balıkesir, Bursa, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon)

CHP (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Tekirdağ)

HDP (Van, Mardin, Diyarbakır)

MHP (Manisa)

Yerel seçim sonuçlarına göre AKP’nin elinde 12 büyükşehir kaldı. Bir başka deyişle dört büyükşehri kaybetti. Bunlar şöyle:

Balıkesir

Bursa

Denizli

Şanlıurfa

Buna karşılık AKP, Hatay’ı CHP’den almayı başardı.

CHP elindeki 11 büyükşehirden 10’unu tuttuğu gibi dört yenisini ekledi. Bunlar şöyle:

Balıkesir

Bursa

Denizli

Manisa

AKP, Şanlıurfa’yı YRP’ye kaybetti.

CHP Manisa’yı MHP’den kazandı.