YRP üçüncü parti!

Yerel seçimlerin bir sürprizini CHP yaptıysa diğerini de Yeniden Refah Partisi (YRP) yaptı. CHP ve AKP’den sonra en çok oyu YRP aldı.

YRP lideri Fatih Erbakan… Fotoğraf: AA

Sandıkların neredeyse tamamı açıldı.

Sürpriz yapan YRP yüzde 6,18’le MHP, İYİ Parti ve Dem Parti’yi geride bırakmayı başardı. Böylece üçüncü sıraya yerleşti.

YRP Şanlıurfa’yı AKP’den alarak ilk kez bir büyükşehir belediyesi yönetme yetkisini kazandı.

YRP ayrıca yine AKP’den Yozgat’ı da aldı.

Bunun dışında çeşitli illerde 36 ilçe ve 20 beldenin belediye başkanı koltuğunda da YRP’liler oturacak.

Ne olmuştu?

YRP, 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde ‘cumhur ittifakı’nı desteklemiş, ancak yerel seçimlere ittifaksız tek başına girme kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da şu sözlerle YRP’ye yol vermişti: “Yeniden Refah’ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde cumhur ittifakıyla hareketi söz konusu değil. Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda adeta kopmuş vaziyette. Yeniden Refah olarak ya bizden ayrılmış olanlar veya bize karşı tavır içinde olanları aday çıkardılar. Onlarla yollarını devam ettiriyorlar.”