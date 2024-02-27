Erdoğan, Erbakan’a yol verdi

AKP yerel seçime doğru Fatih Erbakan başkanlığındaki Yeniden Refah Partisi’yle (YRP) yolunu ayırdı.

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YRP, 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde cumhur ittifakını desteklemişti. Ancak Erbakan, yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şöyle dedi: “Yeniden Refah’ın tavrını sizler de biliyorsunuz. Birçok yerde cumhur ittifakıyla hareketi söz konusu değil. Milletvekili seçimlerindeki durumdan şu anda adeta kopmuş vaziyette. Yeniden Refah olarak ya bizden ayrılmış olanlar veya bize karşı tavır içinde olanları aday çıkardılar. Onlarla yollarını devam ettiriyorlar.”

‘Sirk cambazlarına dikkat’

Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

“Türkiye özgür ve demokratik bir ülke. İsteyenin istediği partide siyaset yapma ve aday olma hakkı var. Herhangi bir partide, bir müddet siyaset yaptıktan sonra yolunu ayırıp başka istikamete gidenlerin de yeri artık orasıdır. Şunu da açık ve net söylüyorum; ‘Ben seçimi kazanırsam kazandıktan sonra yine AK Parti’de olacağım’ diyen sirk cambazlarına asla prim vermeyiniz. Bunlar sirk cambazı. ‘Ben şimdi buradan aday oldum ama seçimden sonra yine AK Parti’ye gideceğim’ diyen sirk cambazlarına da aldanmayın. Biz işimize bakacağız. Biz, şu anda yoğun bir şekilde çalışacağız ve Allah’ın izniyle de 31 Mart akşamı gümbür gümbür sandıkları patlatarak yolumuza devam edeceğiz.

“Geçmişte AK Parti’de bulunup hangi sebeple olursa olsun başka partiye gidenler için de aynı durum geçerli. Bu durumdaki hiç kimsenin AK Parti adına konuşma, oy isteme, hatta böyle bir imada bulunma hakkı yok.

Her kim AK Parti çatısı altında bu kadim davaya hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri var. Ama AK Parti’den ayrılıp da bu partinin gölgesinde korsan siyaset yapmaya kalkana da kimse kusura bakmasın, eyvallah etmeyiz.”