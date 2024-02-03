Yeniden Refah seçime kendi adaylarıyla giriyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurdu.

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YRP, 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde cumhur ittifakına destek kararı almıştı. Partisinin genel merkezinde konuşan YRP lideri Erbakan 31 Mart’taki yerel seçimlereyse kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu.

Kararları için 5 madde sayan Erbakan, şunları söyledi:

*Bu seçimin 14 Mayıs’tan önemli bir farkı olduğunu gördük. Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs’ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu.

*İkinci sebep, teşkilatlarımız da ittifakın içinde yer almamızı istemiyordu. Bir önceki seçimde teşkilatların yüzde 60’ı istemiyordu, bu seçimde yüzde 95’i istemiyor.

*Üçüncüsü, biz bu seçimlere beka seçimi olarak bakmıyoruz.

*Dördüncü husus da 14 Mayıs’taki karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus olarak görülmüyor.

*Beşinci husus, AKP’yle görüşmelerde AKP’nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık. Madem İstanbul ve Ankara’nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı.