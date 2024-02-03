Yeniden Refah seçime kendi adaylarıyla giriyor

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurdu.
YRP, 28 Mayıs 2023 genel seçimlerinde cumhur ittifakına destek kararı almıştı. Partisinin genel merkezinde konuşan YRP lideri Erbakan 31 Mart’taki yerel seçimlereyse kendi adaylarıyla gireceklerini duyurdu.
Kararları için 5 madde sayan Erbakan, şunları söyledi:
*Bu seçimin 14 Mayıs’tan önemli bir farkı olduğunu gördük. Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs’ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu.
*İkinci sebep, teşkilatlarımız da ittifakın içinde yer almamızı istemiyordu. Bir önceki seçimde teşkilatların yüzde 60’ı istemiyordu, bu seçimde yüzde 95’i istemiyor.
*Üçüncüsü, biz bu seçimlere beka seçimi olarak bakmıyoruz.
*Dördüncü husus da 14 Mayıs’taki karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus olarak görülmüyor.
*Beşinci husus, AKP’yle görüşmelerde AKP’nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık. Madem İstanbul ve Ankara’nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı.