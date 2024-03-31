Bahçeli ve Akşener 'baraj altı'nda buluştu

MHP ve İYİ Parti yerel seçimlerde yüzde 5’in altında kaldı.

Millet ittifakı, 2023’teki genel seçimlerden önce MHP yüzde 10’luk seçim barajının altında kalmasın diye harekete geçmişti. Bu kapsamda baraj yüzde 7’ye indirilmişti. MHP genel seçimlerde beklenenin hayli üstünde yüzde 10,30 oranında oy almıştı.

MHP dünkü yerel seçimlerde ise yüzde 5’in bile altında kaldı. AKP’ye destek için sadece 55 yerde aday gösteren MHP’nin Türkiye genelinde oy oranı yüzde 4,90’larda. MHP, kalelerinden Manisa’yı CHP’ye kaptırdı.

Kötü performansıyla dikkat çeken bir diğer partiyse İYİ Parti oldu. Ortalama yüzde 10 oy kapasitesi bulunan İYİ Parti, 2023 genel seçimin kaybedilmesiyle beraber ittifaktan ayrılmış ve her yerde kendi adaylarıyla girmişti.

Nevşehir dışında hiçbir şehirde kazanamayan İYİ Parti’nin Türkiye genelinde oy oranı yüzde 3,77’de kaldı.