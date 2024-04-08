Gıda denetimi: 1022 uygunsuz ürüne 45 milyon lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetimi yaptı. Tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimiyle ilgili şunları dedi:

* Bakanlık olarak 2023’te 1 milyon 300 bin gıda kontrolü gerçekleştirdik. Bu kontrollerde 18 bin 948 işletme hakkında idari para cezası uyguladık.

Yumaklı, gıda güvenliğini temin etmek amacıyla yürüttükleri faaliyetleri ve gıda denetimlerini ramazan ayı boyunca aksatmadan, titizlikle ve aralıksız yürütmeye devam ettiklerini aktardı.

* Ramazanla birlikte halkın tüketim alışkanlıklarında oluşacak muhtemel değişiklikleri göz önünde bulundurarak, özellikle tüketiminin artması muhtemel olan un-unlu mamuller, pastacılık-tatlı ürünleri, ekmek, şeker-şekerli mamuller, et-et ürünleri, süt-süt ürünleri gibi gıda ürünlerini üreten ve satan işletmelerin resmi kontrollerine ağırlık verdik.

* Ramazan paketi-kolisi adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik resmi kontrollerde gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerini kontrol ederek gerek görülmesi halinde bu ürünlerden numune aldık. Bu kapsamda, ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 7 bin 500’den fazla gıda kontrol görevlisiyle ​​​​​​​103 bin 679 denetim gerçekleştirdik. Söz konusu denetimler sonucunda 1022 işlem için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uyguladık, 13 işletme içinse savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu cezalar ağırlıklı olarak bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş gıdalar, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırılık ve Türk Gıda Kodeksi’ne uygunsuzluktan dolayı verildi.