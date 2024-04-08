2024’ün ilk Güneş tutulması heyecanla takip edildi

2024’ün tam Güneş tutulması bugün Türkiye saatiyle 21.20 sıralarında başladı.

Fotoğraflar: AA

Yılın ilk tam Güneş tutulması 8 Nisan’da Meksika, ABD ve Kanada’nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde yol izliyor.

Tam tutulma New York’un Manhattan Bölgesinde gözlemlendi.

Take it all in.



We're getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatlán, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm — NASA (@NASA) April 8, 2024

Vatandaşlar New York’un Manhattan Bölgesindeki Bryant Park’ta tutulmayı takip etti.

Güneş tutulması olarak adlandırılan Ay’ın Güneş ve Dünya’nın arasına girmesiyle oluşan gök olayı, ABD’de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemlendi.

Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürüyor. Bazı bölgelerdeyse bu süre 4 dakikayı aşabiliyor.