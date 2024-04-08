TFF acil değişim talebine kulak tıkadı: Seçim 18 Temmuz’da

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin değişmesi için imza topluyor. Ancak TFF, değişim için 18 Temmuz’daki olağan genel kurul toplantısını gösterdi.

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Çok sayıda kulüp, son olarak dün Süper Kupa Finali maçında Fenerbahçe’nin sahadan ayrılmasında olduğu gibi TFF yönetimini krizler çıkarmak ve çözümler üretememekle suçluyor.

Bu nedenle Mehmet Büyükekşi yönetimindeki TFF’nin değişmesi gerektiğine ilişkin sesler yükseliyor ancak bu talep karşılık bulmuyor.

İstifa çağrıları karşılık bulmayan kulüpler değişim için imza toplamaya başladı. Kulüpler Birliği Vakfı’nın ofisinde bir araya gelen kulüp temsilcileri, TFF’nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imzalarını verdi.

Delegelerin yüzde 40’ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekecek.

Bu hareketliliğin ardından TFF’den açıklama geldi.

Buna göre TFF’nin olağan genel kurul toplantısından önce değişme niyeti yok.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 27’nci maddesinin 1’inci fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.”