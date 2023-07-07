Akşam Postası / 7 Temmuz 2023

Vergi ve harçlar yüzde 50 zamlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarı yüzde 50 artırıldı.

Üç kat artış: Telefon kayıt harcı 20 bin lira

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yurt dışından getirilen telefonların kullanım harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı.

KDV’ye de zam geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; mal ve hizmetlerde uygulanan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20’ye çıkarıldı.

Vergi zamları gündemde: Meğer Erdoğan enkaz devralmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla getirilen vergi zamları sosyal medyanın gündeminde. Zamlara değinenler iktidarın ekonomi politikalarını yerden yere vurdu.

Uzman: Gayrimenkule ek vergi yolda

Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nedim Türkmen, ekimde gayrimenkul sahiplerine ek vergilerin gelebileceğini söyledi.

Mehmet Şimşek, yabancılara KKM’yi kötülemiş

Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılarla özel toplantısında kur korumalı mevduata (KKM) ağır eleştiriler getirdiğini yazdı. Bakanlıktansa habere yalanlama geldi.

CHP’de muamma: ‘Ben şimdi danışman mıyım?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmadığını söyledi. Ulukuş’sa parti yöneticilerine “Ben hâlâ danışman mıyım” diye sorduğunu, kendisine “Devam et” dendiğini belirtti. Ulukuş’un danışmanlığı parti örgütünde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

25 kuruluştan festivallerin iptal edilmesi için bildiri

Aralarında İlim Yayma Cemiyeti, İHH ve MÜSİAD gibi kuruluşların da yer aldığı Balıkesir Sivil Toplum Platformu, çağdaş festivallerin ‘isyan ve başkaldırıya’ yönlendirdiğini savunarak yasaklanmasını istedi.

Zamları duyan muhalefet liderleri Twitter’ın başına geçti

Vergi ve harçlara zamlardan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tepkilerini Twitter’dan yazdı.

Arda Güler imzayı attı: Real Madrid efsanesi olmak istiyorum

Fenerbahçe’den İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, kulüple altı yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya sıcaklık rekoru üç gün üst üste kırıldı

Dünyada ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, ‘kaydedilen en sıcak gün‘ olarak kayıtlara geçti.