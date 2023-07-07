Zamları duyan muhalefet liderleri Twitter’ın başına geçti

Vergi ve harçlara zamlardan sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tepkilerini Twitter’dan yazdı.

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Bugün pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı. Dahası, hafta başında Meclis’e sunulan torba yasada da kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörüldü.

Bu zamlardan sonra üç muhalefet partisinin genel başkanı Twitter’dan mesajlar paylaştı.

Genel başkanların mesajları şöyle:

Akşener: IMF programı uygulanıyor

*Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor. Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor.

*Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız. Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim!

Memleketimizde adı konmamış bir IMF programı uygulanıyor.



Her şeye gelen zamlarla maaşlar daha yatmadan erimeye devam ediyor.



Bütçe açığını, tüm yükü milletin sırtına bindirerek kapatamazsınız.



Kemer sıkılacaksa önce israfı, şatafatı bırakıp kendiniz kemer sıkın da görelim! — Meral Akşener (@meral_aksener) July 7, 2023

Babacan madde sıraladı

*İktidar, geceyarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kesiyor. Temel insani ihtiyaçlara ‘haraç’ ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda.

Defalarca ikaz ettik:

1- Anayasaya, yasalara ve hukuka uyun.

2- Tüm kurumların her kademede yetkin isimlerle çalışmasını sağlayın.

3- Bağımsız kurumlardan elinizi çekin.

4- Devleti batırma projesi olan KKM’yi sonlandırın.

5- Önce Beştepe tasarrufa başlasın: Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları ve araçlarınızı azaltın.

6- Kamu ihale mevzuatını değiştirin.

7- Varlık Fonu gibi paralel Hazine uygulamalarına son verin.

8- Sözde değil özde şeffaflığa TÜİK hesaplarından başlayın.

9- Tüm kurumları Sayıştay denetimine açın.

10- Milletin sofrasındaki ekmekten, banyosundaki temizlik malzemelerinden, cebindeki telefondan elinizi çekin!

İktidar, gece yarısı kararnameleriyle beceriksizliğinin zamlı faturasını vatandaşa kesiyor.



Temel insani ihtiyaçlara "haraç" ile ekonomi düzelmez. Acı reçeteyi iktidar önce kendisine uygulamak zorunda.



Defalarca ikaz ettik:



1- Anayasaya, yasalara ve hukuka uyun.



2- Tüm… — Ali Babacan (@alibabacan) July 7, 2023

Davutoğlu: Zamların izahı yok

*Sizin yaptığınızı Deli Dumrul yapmaz! Cahil, iş bilmez ekonomi yöneticileriniz ülkemizin ekonomisini çökertip kenara çekildi faturasını ödemek de milletimize mi düştü?

*Bu zamların izahı yok. Kaşıkla verdiniz, kepçeyle alıyorsunuz. Asgari ücret zammı da, memur maaş zammı da daha gelmeden eridi. Ekonomiyi yanlış yönetiyorsunuz, ülkeyi uçuruma sürüklüyorsunuz.

*’Mali disiplini‘ sağlamak için gelirleri artırmak yerine, önce tasarrufu neden düşünmüyorsunuz? “İtibardan tasarruf olmaz” diye kendinizi savunarak, milletimizi vergiye boğarak yeni yolsuzluklara kaynak mı yaratmak derdiniz?