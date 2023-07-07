Erdoğan’ın imzasıyla: 1,1 trilyon TL’lik ek bütçe Meclis’te

2023 yılı bütçesine 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL eklenmesine dair teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

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Teklifin genel gerekçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle harcamalar, kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi gösterildi.

2023 bütçesi 4 trilyon 469 milyar 570 milyon 19 bin liraydı.

Teklifle en yüksek ek ödenek 482 milyar 829 milyon lira ile Afet ve Acil Durum Başkanlığı’na, ikinci en yüksek ek ödenek ise 279 milyar 750 milyon 936 bin lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilecek.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11 Temmuz Salı günü görüşülecek.