Vergi zamları gündemde: Meğer Erdoğan enkaz devralmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla getirilen vergi zamları sosyal medyanın gündeminde. Zamlara değinenler iktidarın ekonomi politikalarını yerden yere vurdu.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20’ye yükseltildi. Dahası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı.
Bu zamlar, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gazeteci, ekonomist ve siyasetçilerin bazıları şu paylaşımları yaptı: