Vergi zamları gündemde: Meğer Erdoğan enkaz devralmış

IMF programı altında eziliyoruz



Pardon, bu IMF programı değil, değil mi?

Sonuçta bu yükselen vergilerin KOİ veya başka projelere nasıl pay edildiğini bilmiyoruz🤔



Arada, Dolar 1 haftada 30% arttı diye kasa fırlatan falan da yok…

Aynı şey değil yani