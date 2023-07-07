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Yaramazlara biraz batar!

Vergi zamları gündemde: Meğer Erdoğan enkaz devralmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla getirilen vergi zamları sosyal medyanın gündeminde. Zamlara değinenler iktidarın ekonomi politikalarını yerden yere vurdu.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 20’ye yükseltildi. Dahası, yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı.


Bu zamlar, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Gazeteci, ekonomist ve siyasetçilerin bazıları şu paylaşımları yaptı:

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