Faik Öztrak: Saray, Bolu belediye başkanını savunuyor

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP genel merkezine yürüyen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ‘savunduğunu’ iddia etti.

Fotoğraf: AA

Partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Özcan, 3 Temmuz’da ‘değişim’ ve ‘adalet’ temasıyla Bolu’dan Ankara’ya CHP genel merkezine yürümeye başlamıştı. Özcan genel merkeze 12 Temmuz’da varmayı planlıyor.

Dün konuşan Erdoğan, Özcan’ın yürüyüşüyle ilgili şunları demişti: “‘Değişim’ adı altında yürütülen kayıkçı kavgalarıyla bizim işimiz olmaz. Bugün ‘değişim’ diye Bolu’dan Ankara’ya yürüyenler ve ona her türlü hakareti yapanlar… Dün genel başkanınız Ankara’dan İstanbul’a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu? Şimdi ne oldu? ‘Yollar yürümekle aşınmaz’ demeye başladılar.”

‘İplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor‘

Bugün CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Erdoğan’ın sözleri sorulan Öztrak, şunları dedi: “Erdoğan’ın sözleri geldiğimiz noktayı açıkça ortaya koyuyor. Saray, Bolu Belediye Başkanını savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin, baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştığını ortaya koyuyor. Hep söylüyoruz, hedef bellidir. Artık birlik ve beraberlik zamanıdır.”

Özcan’dan hodri meydan

Tanju Özcan’sa Twitter’dan Öztrak’a yanıt verdi:

İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı @faikoztrak. Ben Atatürk’ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Zaten siz Saray rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz.

Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı’nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin.”

Ne olmuştu?

Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi’nin bir kadın üyesiyle diyaloğu sonrasında ‘parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları’ gerekçesiyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özcan’a bir yıl geçici çıkarma cezası vermişti.

10 gün önce cezası biten Bolu belediye başkanı 22 Haziran’da da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Özcan 10 Temmuz’da savunmasını verecek.

Bunun üzerine Ankara’ya yürüme kararı alan Bolu belediye başkanına ilk tepki yine CHP Sözcüsü Öztrak’tan gelmişti: “Yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cirmi kadar yer yakar.”