CHP’de muamma: ‘Ben şimdi danışman mıyım?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmadığını söyledi. Ulukuş’sa parti yöneticilerine “Ben hâlâ danışman mıyım” diye sorduğunu, kendisine “Devam et” dendiğini belirtti. Ulukuş’un danışmanlığı parti örgütünde büyük tepkiyle karşılanmıştı.

Kılıçdaroğlu, Ulukuş’la (solda) Fotoğraf: Twitter

Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucu genel başkanı olan Ulukuş, 4 Temmuz’da sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olarak atandığını duyurmuştu. Ulukuş’un paylaşımı sonrası CHP içinden başta gençlik kolları olmak üzere tepkiler gelmişti.

Diken’e konuşan CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Işık, atamaya ilişkin “Serada yetişmiş, organik olmayan biri… Beni rahatsız etti” demişti. CHP’nin eski genel başkan yardımcısı Gökçe Gökçen de sosyal medya hesabından kararı eleştirmişti.

Eren Erdem yalanladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Ulukuş’un atanmasına ilişkin şunları kaydetti: “Çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘danışman atamaları’ yönündeki tartışmalar gerçeği yansıtmamaktadır. 4 Haziran 2023 öncesi atanan tüm danışmanların görevi sona ermiş olup, ilgili tarihten sonra Engin Özkoç , Hacer Foggo ve Özgür Yici dışında danışman atanmamıştır.”

Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösteren Ulukuş, parti yönetemini eleştirdi. Ulukuş, “Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! ‘Gerçeği yansıtmıyor’ şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor” dedi.

Ulukuş’tan sitem

Ulukuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

*Sayın genel başkana danışmanları görevden alması sonrası en az dört kere ‘Ben hâlâ danışman mıyım?’ diye sordum. Her seferinde ‘Burada 90 tane danışman vardı, bu karar onlar için. Sen devam et’ cevabını aldım. Kaldı ki ilk açıklamayı yaptığım gün yine konuştuk.

*Baskılara dayanamamış olabilirsiniz ama her şeyin bir usulü var! ‘Gerçeği yansıtmıyor’ şeklinde itibar zedeleyici bir tavır CHP’ye yakışmıyor. ‘Kılıçdaroğlu gidici, bir bahaneyle eleştirelim de yeni yönetimde yerimiz olsun.‘

*Zihniyetindeki bazı kişiler beni CHP’li olmamakla itham ettiler. Onlar için ben aşırı sağcı olurken, CHP’nin altı okuyla problemi olanlar CHP’li oluyor. Aşırı sağcılık diye itham ettiğiniz düşünce CHP’nin kurucu iradesidir. Türk milliyetçisi arkadaşlarıma da sitemim var.

*CHP’yi milliyetçilikten uzaklaşmakla suçluyorsunuz. Ancak CHP’de biri ‘çok milliyetçi’ olmakla suçlandığında onun meze olmasını seyrediyorsunuz. Son olarak, Atatürk’ün başlattığı Türk devrimini sürdürme irademiz ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak kalması için olan mücadele azmimiz azalmayacaktır.

Beş gün görevde kalmış

Öte yandan Ulukuş’un genel başkan danışmanı olarak atandığına dair resmi yazı da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu imzalı yazıya göre, Ulukuş’un 31 Mayıs’ta danışmanlık görevine getirildiği bilgisi yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun kararıyla 4 Haziran önce atanan tüm danışmanların görevine son verilmişti. Son karar Ulukuş’un görevden alınmasını da kapsıyor.