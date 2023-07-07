Arda Güler imzayı attı: Real Madrid efsanesi olmak istiyorum

Fenerbahçe’den İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’e transfer olan milli futbolcu Arda Güler, kulüple altı yıllık sözleşme imzaladı.

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Güler, dün sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden özel uçakla İspanya’nın başkenti Madrid’e hareket etmişti.

Madrid’de sağlık kontrolünden geçirilen Güler, bugün öğle saatlerinde Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez’in de katılımıyla Real Madrid Sportif Şehri tesislerinde düzenlenen imza töreniyle basına tanıtıldı.

Tören, Güler’in Fenerbahçe ve milli takımdaki gollerinden oluşan bir video kliple başladı. Genç oyuncu, gözyaşlarını tutamayan annesine sarılarak destek oldu.

Birlikte tarih yazabiliriz

Perez, Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduklarını belirterek ‘Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu’ kadrolarına kattıklarını söyledi:

“Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Tüm kulüpler, Arda Güler’le ilgileniyordu. Arda Güler’i size gururla takdim ediyorum. Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid’i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi’ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Real Madrid’de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız.”

Real Madrid’in efsanesi olmak istiyorum

Güler’se duygularını şöyle ifade etti: “Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid’in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur.”