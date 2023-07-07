Uzman: Gayrimenkule ek vergi yolda

Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Nedim Türkmen, ekimde gayrimenkul sahiplerine ek vergilerin gelebileceğini söyledi.

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Bugün pek çok vergi ve harca zam geldi. Yüzde 18’lik KDV yüzde 20’ye yükseltildi. Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcı 6 bin 91 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Harç tutarları da yüzde 50 artırıldı. Dahası, hafta başında Meclis’e sunulan torba yasada da kurumlar vergi ve motorlu taşıtlar vergisine zam öngörüldü.

Bu vergileri DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’a değerlendiren Türkmen’e göre hükümet yalnızca kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi artışından yaklaşık 350 milyar lira ek gelir elde edecek. Ama hazirandaki kur artışları da düşünüldüğünde, son vergi zamları ksaı vadede enflasyondaki yükselişi hızlandıracak.

Hükümetin gerekçesi: Deprem

İktidarın söz konusu vergi artışları için sunulan ‘deprem‘ gerekçesinin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Türkmen ”Bu düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’nden dönmesin diye deprem öne sürülüyor” dedi.

‘Seçim ekonomisinin yarattığı bütçe’

Bugüne kadar depremle ilgili 115 milyar lira bağış ve yardım toplandığını, mayısta da şirketlerden deprem gerekçesiyle 35 milyar lira ek vergi alındığını hatırlatan Türkmen, “Bu tamamen uygulanan seçim ekonomisinin yarattığı bütçe açığını kapatmak için yapılan zamlar” diye konuştu.

Marketlere akın

Getirilen ek vergilerin zaten yüksek enflasyon altında ezilen milyonlarca insanın alım gücünü daha da düşüreceğini kaydeden Nedim Türkmen, “KDV artışı yaptığınızda bu 85 milyonu ilgilendiren bir konu oluyor. Ek vergiler pazartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği için, hafta sonu herkes marketlere koşacaktır ihtiyacını zam gelmeden alabilmek için. Çünkü iğneden ipliğe her şeye zam gelecek” dedi.

Ekimde yeni vergi

Öte yandan Türkmen, ek vergilerin son düzenlemelerle sınırlı kalmayacağı, önümüzdeki aylarda yeni vergi artışlarının da yapılabileceğini belirtti.

Türkmen, torba yasa ve Resmi Gazete’deki düzenlemelerde yaklaşık 4,5 milyon gelir vergisi mükellefinin ve gayrimenkul sahiplerinin yer almadığına işaret edip ekledi: “Ekim itibariyle bu kesimleri de içeren yeni vergi artışlarının yapılacağını düşünüyorum.”