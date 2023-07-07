Mehmet Şimşek, yabancılara KKM’yi kötülemiş

Bloomberg, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılarla özel toplantısında kur korumalı mevduata (KKM) ağır eleştiriler getirdiğini yazdı. Bakanlıktansa habere yalanlama geldi.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

Seçim sonrası kurlar serbest bırakılırken dolar ve avroda üst üste rekorlar görüldü. Diğer yandan döviz kurları, kamuda kur korumalı mevduatın maliyetini artırıyor. Ekonomistler uzun süredir KKM’nin ‘saatli bomba’ olduğunu belirterek uyarıyor.

Bloomberg’ten Kerim Karakaya’nın haberine göre Şimşek, dün yabancı yatırımcılarla özel toplantıda KKM’ye sert eleştiriler getirdi.

Kaynaklar göre Şimşek, toplantıda KKM’nin çok kötü bir fikir olduğunu söyledi. Ayrıca Şimşek, şartlar ve kaynaklar el verdiğinde programın sonlandırılacağını da bildirdi.

Bakanlıktansa habere dair yalanlama geldi. Açıklamada ”Haberin tüm unsurları masa başı, uydurmadır” denildi.