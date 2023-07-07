Hasta yakını hakim, tartıştığı doktoru gözaltına aldırdı

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Araştırma ve Eğitim Hastanesi beyin ve sinir cerrahisi uzmanlarından Dr. Suna Dilbaz, ameliyat ettiği hastanın hakim refakatçisi tarafından gözaltına aldırıldı.

Fotoğraf: İTO

3 Temmuz’da Dilbaz, sabah viziti için girdiği hasta odasında, hasta yakınının refakatçiler için ayrılan yatakta yattığını görünce toparlanmasını istedi.

Hasta yakını bunun üzerine bağdaş kurarak “Ne yapacağız, kalkacak mıyız, oturacak mıyız?” dedi. Bunun üzerine Dilbaz ve hasta yakını tartıştı. Dilbaz, hakaret eden hasta yakınını uyardı.

Vizitten sonra poliklinikte hasta bakmaya devam eden Dilbaz’ın yanına bir polis geldi. ‘Hakkındaki şikayet’ nedeniyle karakola götürüleceği söylendi. Şikayetçinin kimliği, bilgileri, Dilbaz’ın suçunun ne olduğunu anlatılmadı. Yasal haklarını kullanması engellendi. Polis otosuna binerken, tartıştığı hasta yakınını fark etti. Dilbaz, hasta yakınının hakim A.K. olduğunu öğrendi.

Üç saat bekletildi

Dilbaz emniyet müdürlüğünde ifade vermek için yaklaşık üç saat bekletildi. Hakim, polislerle sohbet ederken, ifadesi alınmayınca Dilbaz hastalarının poliklinikte beklediğini hatırlattı. Hakimden, “Bu beni ilgilendirmiyor. Sen önce refakatçiye nasıl davranacağını öğren” yanıtını aldı.

İstanbul Tabip Odası Dilbaz’a yapılanları dün hastanenin önünde protesto etti. Türk Nöroşirürji Derneği de bir açıklama yayınladı.

Dilbaz’a ifade sürecinde suçlu muamelesi yapıldığını belirten dernek, hakim hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağına inandıklarını söyledi:

“Yasa uygulayıcıların, yasaları keyfiyet içinde ve menfaatlerine uyacak biçimde kullanarak suistimal etmeleri, Türkiye Cumhuriyeti yargısına ve adalet sistemine zarar veriyor ve güvenilirliğine gölge düşürüyor.”

Dernek sürecin yakın takipçisi olacağını ifade etti.