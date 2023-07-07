Dünya sıcaklık rekoru üç gün üst üste kırıldı

Dünyada ortalama sıcaklıklar aynı hafta içerisinde üç kez üst üste rekor kırarken, küresel ortalama sıcaklığın 17,23 derece olduğu 6 Temmuz, ‘kaydedilen en sıcak gün‘ olarak kayıtlara geçti.

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ABD’deki Maine Üniversitesi‘nin açıkladığı verilere göre, son günlerde dünya genelindeki artışla küresel sıcaklıklar, aynı hafta içinde üst üste üç kez rekor kırdı.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,23’dereceye ulaşmasıyla 6 Temmuz ‘kaydedilen en sıcak gün‘ oldu. Böylece dün kaydedilen küresel sıcaklık ortalaması, 4 ve 5 Temmuz’da ölçülen 17,18 derecelik en yüksek ortalamayı aştı.

Ortalaması alınan veri havuzuna göre Antarktika’da haftalık hava sıcaklığı ortalamasının normalin 4,5 derece üstünde olduğu kaydedildi.

İklim değişikliği

Ama ABD’nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Maine Üniversitesi’nin bilgisayar simülasyonuyla topladığı iklim analizi verilerini teyit edemediğini belirtti.

Açıklamada, “NOAA olarak Maine Üniversitesi’nin metodoloji veya sonuçlarını teyit edemesek de iklim değişikliği sebebiyle sıcak bir dönemden geçiyoruz” dendi.

Daha önce en yüksek ortalama sıcaklık değeri 2016’da 16,9 derece olarak ölçülmüştü.