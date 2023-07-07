Jetteki kokain davası: ‘Çıkarsam uçurtma bile uçurmam’

CANAN COŞKUN

Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda 4 Ağustos 2021’de Türkiye’de kurulu ACM Havayolları şirketine kayıtlı jette yakalanan 1,3 ton kokainle ilgili sekiz sanığın yargılandığı davada, şirketin patronu Şeyhmus Özkan, böyle bir suçtan dolayı tutuklu olmanın ailesini ve şirketini etkilediğini belirterek, “Dışarı çıkarsam bırakın uçağı, uçurtma bile uçurmam” dedi. Mahkeme, Özkan ve pilot Veli Demir’in tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 27 Ekim’de yapılacak.

Küçükçekmece 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar patron Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklardan salonda yalnızca Ali Burak Bülbül vardı.

Duruşmada Veli Demir’in avukatı Yasin Demirtaş, uçağın jetin krokisini duruşma salonuna getirdi. Kroki üzerinden kokain dolu valizlerin nereden yüklendiğini anlatan avukat, müvekkilinin suçu işlemesi halinde arka bagaja sığmayarak kabine alınan dört bavulu saklayabileceğini aktardı. Avukat Demirtaş, tutukluluğun devamına gösterilen gerekçelerin müvekkilinin lehine olduğunu söyledi.

‘Özkan Brezilya’daki soruşturmada yok‘

Daha sonra Şeyhmus Özkan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak söz aldı. Avukat Sarıyaprak, Brezilya’da yürütülen soruşturmanın akıbetinin öğrenilmesi için yazılan yazının teslim edilip edilmediğini bilmediklerini söyledi. Müvekkilinin Brezilya’daki soruşturmanın tarafı olmadığını belirten avukat, Brezilya federal polisinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Şeyhmus Özkan’ın şüpheli olmadığına ilişkin resmi belgeyi mahkemeye sundu. Sarıyaprak, müvekkilinin tutuklanmadan önce isteseydi yurt dışına gidebileceğini ama gitmediğini söyledi.

Özkan’ın avukatı Nisa Nur Karakaş da müvekkilinin jetinin ‘Brezilya’nın Pablo Escobar’ı olarak bilinen Sergio Roberto De Carvalho tarafından hedef alınarak suçta kullanıldığını söyledi. Dinlenebilecek tüm tanıkların dinlendiğini aktaran avukat, müvekkilinin 20 aydır tutuklu olduğunu ve bunun gerekçesini açıklayamadığını söyledi.

Bekir Koray Özdoğan’ın avukatı da müvekkili hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının işini etkilediğini söyleyerek yasağın kaldırılmasını istedi. Leyla Özkan ve Murat Özkan’ın avukatları da müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasağın kaldırılmasını istedi. Diğer sanıkların avukatları da dijital materyallerin iade edilmesini talep etti.

‘Beni yerime iade edin’

Avukatların beyanlarından sonra tutuklu sanıklara söz hakkı verildi. Pilot Veli Demir, jete yapılan yüklemeyi görmediğini belirterek şunları söyledi:

“Arka bagaja alınan 24 bavulun dördü sığmadığı için kabine alınması talimatını verdim. Saklamak isteseydim yapabilirdim, ama yapmadım. Uçuşun emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumluyum. Yolcuyu tanımam, daha önce hiç görmedim. Havaalanına girerken aranmış valizleri ben uçakta tekrar arayamam. Bunu yapmak için yetkim yok. Bilseydim uçağa almazdım. Harp okulundayken hocamız ‘Adalet her şeyin yerli yerinde olmasıdır’ demişti. Ben yerimde değilim. Beni yerime iade edin, hak etmediğim bir yerdeyim. Hayatımda görmediğim bir mafyanın eylemi nedeniyle tutukluyum. Brezilya’da suçsuzluğum üç ayda anlaşıldı, burada 20 aydır cezaevindeyim.”

‘Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum’

Şeyhmus Özkan da, aylık tutukluluk incelemelerinin kendilerini iyi ifade edebilmek için duruşmalı olarak yapılmasını istedi. Özkan, bütün personeline doğru ve düzgün iş yapmalarını istediğini söyledi. Türkiye’nin güzide şirketlerinden biri olduklarını aktaran Özkan, dünyada birçok uçuş firmasına da hizmet verdiklerini söyledi. Özkan, bu nedenle söz konusu suçu işlemesinin mümkün olmadığını belirterek, bu şirketlerin daha sonra kendileriyle sözleşme yenilediğini söyledi. Devlet başkanlarının uçaklarına yakıt hizmeti sunduklarını anlatan Özkan, şirketine ceza bile yazılmadığını aktardı. Özkan, devlet görevlilerini taşırken kokain taşınması için talimat verilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu söyledi. Holdingi ve uçakları varken neden böyle bir işe gireceğini soran Özkan şöyle konuştu:

“Böyle bir suçtan dolayı içeride olmak ailemi ve şirketi çok etkiliyor. Dışarı çıkarsam bırakın uçağı uçurtma bile uçurmam. Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum.”

Savcı tutukluluğun devamını istedi

Avukatların ve sanıkların konuşmalarından sonra duruşma savcı, Brezilya’daki soruşturmasının akıbetiyle ilgili belgenin beklenmesini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini, sanıklara uygulanan yurt dışı çıkış yasağının da devam etmesini istedi.

Özkan’ın avukatı Serkan Sarıyaprak, savcının mütalaasının daha önceki mütalaalarla aynı olduğunu, mütalaa kopyalandığı belgenin 7 Haziran’da oluşturulduğunu söyledi. Avukat Sarıyaprak, mahkemenin tutukluluğun devamı kararlarına üst mahkeme aracılığıyla itiraz ettiğini, üst mahkemenin çözümlemeli duruşma tutanağını görmeden ‘delil durumunda değişiklik yoktur’ diyerek itirazı reddettiğini söyledi. Özkan ve Demir, savcının mütalaasına itiraz etti. Özkan, mahkeme heyeti ve savcıya “Bana bir tane delil gösterin” dedi.

Savunmalar ve beyanlardan sonra ara kararını açıklayan mahkeme, Brezilya’dan beklenen belgeler gelmediği için tutuklu yargılanan Şeyhmus Özkan ve Veli Demir’in tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme, sanıkların kaçma şüphesinin bulunduğunu belirtti. Tutuksuz yargılanan sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmanın 27 Ekim’de yapılmasına hükmetti.

Ne olmuştu?

Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda ACM Havayollarına ait TC-GVA kuyruk tescilli jette 4 Ağustos 2021’de 24 valiz içinde 1,3 ton kokain yakalanmıştı. Jeti Belçika’ya gitmek üzere kiralayan tek yolcu İspanyol Gonzales Valdes ve Türk pilot Veli Demir tutuklanmıştı. ACM Havayolları bu jeti 2017’de Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan satın almıştı. Jet, daha önce başbakanlık VIP uçak filosunda bulunuyordu.

Bavulların sahibi olduğu iddia edilen yolcu Valdes, 24 Ekim 2021’de tutulduğu cezaevinde öldü. Ölüm nedeninin ‘kanser’ olduğu belirtildi. Pilot Demir de 10 Kasım 2021’de yurt dışına çıkışı yasaklanarak tahliye edilmişti. Demir, 16 Aralık’ta bu yasağın da kaldırılması üzerine 26 Aralık’ta Türkiye’ye gelmişti. Demir’in ardından şirketin sahibi Şeyhmus Özkan, eşi Leyla Özkan’ın aralarında bulunduğu toplam yedi kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheli altı kişi serbest bırakılırken Şeyhmus Özkan tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti. Özkan serbest bırakıldıktan sonra kendisine ait olduğu belirtilen Instagram sayfasında o dönem İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu ile yan yana oldukları bir fotoğraf paylaşılmıştı.

Özkan, savcılığın karara itiraz etmesi üzerine 31 Aralık 2021’de tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderilmişti.

İddianamede, havayolları şirketinin sahibi Şeyhmus Özkan’ın da aralarında bulunduğu sekiz şüpheliye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçlaması yöneltildi.

Duruşmalar 28 Aralık 2022’de başladı. Mahkeme, Özkan ve pilot Demir’i ‘kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin varlığı’ gerekçesiyle tutuklu yargılıyor. Davanın 12 Nisan’da görülen ikinci duruşmasında pilot Demir’in Brezilya’daki avukatı olan Fortaleza Üniversitesi’nden ceza profesörü Nestor Santiago tanıklık yaptı. Pilot Demir hakkındaki soruşturmanın Brezilya’da kapandığını söyleyen Santiago, kokainin jete ‘Brezilya’nın Pablo Escobar’ı olarak bilinen Sergio Roberto De Carvalho’nun talimatıyla yüklendiğini, tutuklu sanıkların da bu durumdan haberdar olmadığını aktardı. Carvalho, Macaristan’da tutuklu bulunuyor.

Jetteki kokain davası: Pilot ve şirket sahibinin tutukluluğuna devam