Akşam Postası / 7 Ocak 2023

Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını dile getirerek, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söyledi.

Erdoğan seçim için konuştu: Beş ayımız var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’daki konuşmasında seçim için “Fazla değil beş ayımız var. Beş ay boyunca durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız” dedi.

İYİ Parti sözcüsü, elindeki anket sonucunu kısmen paylaştı: Oyumuz 19,7

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir anket şirketinin araştırmasına göre partisinin oyunun yüzde 19,7 olduğunu belirtirken, AKP’nin oyunun kararsızlar dağıtılmadan yüzde 28,9’da kaldığını söyledi.

Tweet’ini yanıta kapatan MHP’li Yalçın, CHP’li Özel’in diline düştü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkıştı. Tweet’lerini yanıta kapatan Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in diline düştü.

Demirtaş artık ‘vakit kaybetmeyecek’: Korkanlara göre bir süreç olmayacak bu

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlere dair bir çağrı yaparak, “Gençler, kadınlar, emekçiler başta olmak üzere herkes, hiç kimseyi beklemeden her yerde seçimi örgütlemeye, propaganda yapmaya başlamalı” dedi.

Erdoğan, Bahçeli’ye HÜDA-PAR konusunu açmış

Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) AKP ve MHP’nin oluşturduğu, Büyük Birlik Partisi’nin de (BBP) destek verdiği cumhur ittifakına katılabileceği belirtildi.

‘Zincir’ tamamlandı: BİM de fiyat sabitledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ‘fiyat sabitleme ve indirim’ çağrısının ardından BİM de ocak boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.