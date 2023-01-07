Akşam Postası / 7 Ocak 2023

Buldan: HDP kendi adayını çıkaracak
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, en kısa zamanda kendi adaylarını açıklayacaklarını dile getirerek, HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla gireceğini söyledi.
Erdoğan seçim için konuştu: Beş ayımız var
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya’daki konuşmasında seçim için “Fazla değil beş ayımız var. Beş ay boyunca durmak yok, sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız” dedi.
AKP’li Ali İhsan Yavuz, erken seçimle ilgili üç soru sorup yanıt verdi
İYİ Parti sözcüsü, elindeki anket sonucunu kısmen paylaştı: Oyumuz 19,7
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bir anket şirketinin araştırmasına göre partisinin oyunun yüzde 19,7 olduğunu belirtirken, AKP’nin oyunun kararsızlar dağıtılmadan yüzde 28,9’da kaldığını söyledi.
Akşener: Birinci parti çıkacağız ve ben de başbakan olacağım
Tweet’ini yanıta kapatan MHP’li Yalçın, CHP’li Özel’in diline düştü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkıştı. Tweet’lerini yanıta kapatan Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in diline düştü.
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Demirtaş artık ‘vakit kaybetmeyecek’: Korkanlara göre bir süreç olmayacak bu
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, önümüzdeki seçimlere dair bir çağrı yaparak, “Gençler, kadınlar, emekçiler başta olmak üzere herkes, hiç kimseyi beklemeden her yerde seçimi örgütlemeye, propaganda yapmaya başlamalı” dedi.
Demirtaş, sosyal medya için yapılması gerekenlerin listesini çıkardı
Erdoğan, Bahçeli’ye HÜDA-PAR konusunu açmış
Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) AKP ve MHP’nin oluşturduğu, Büyük Birlik Partisi’nin de (BBP) destek verdiği cumhur ittifakına katılabileceği belirtildi.
‘Zincir’ tamamlandı: BİM de fiyat sabitledi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ‘fiyat sabitleme ve indirim’ çağrısının ardından BİM de ocak boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.